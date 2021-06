Κόσμος

Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ φεύγουν, οι Ταλιμπάν επέστρεψαν (βίντεο)

Επεκτείνονται στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν ενώ οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αποχωρούν.

Άλλες οκτώ περιφέρειες του Αφγανιστάν έπεσαν στα χέρια ισλαμιστών ανταρτών χθες Δευτέρα, καθώς οι Ταλιμπάν συνεχίζουν να επεκτείνουν τα εδάφη που κατέχουν εν μέσω της απόσυρσης των δυνάμεων των ΗΠΑ και του NATO έπειτα από δύο δεκαετίες.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι οκτώ περιφέρειες που καταλήφθηκαν από τους αντάρτες βρίσκονται στις επαρχίες Μπαγλάν, Μπαλχ και Ταχάρ. Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι οι Ταλιμπάν βρίσκονται προ των πυλών της πόλης Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Αν οι πληροφορίες αυτές αληθεύουν, σημαίνουν ότι οι Ταλιμπάν έχουν αποσπάσει τον έλεγχο 50 περιφερειών αφότου οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του NATO άρχισαν να αποχωρούν, την 1η Μαΐου.

Το Αφγανιστάν διοικητικά μοιράζεται σε 34 επαρχίες οι οποίες με τη σειρά τους έχουν περίπου 400 περιφέρειες συνολικά.

Αντιμέτωποι με την ακήρυκτη εαρινή επίθεση των ανταρτών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι καλούν πολίτες και πρώην μέλη παραστρατιωτικών ομάδων που πολεμούσαν εναντίον των ανταρτών να πάρουν τα όπλα για να απωθήσουν τους Ταλιμπάν.

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν προκαλεί έντονη ανησυχία στο γειτονικό Τατζικιστάν για το ενδεχόμενο σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπο με ροές προσφύγων. Ορισμένοι τοπικοί αξιωματούχοι άρχισαν ήδη να κάνουν προετοιμασίες για τη δημιουργία προσφυγικών καταυλισμών.

Τυπικά, η αποχώρηση των δυνάμεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την 11η Σεπτεμβρίου, την 20ή επέτειο των επιθέσεων του 2001 που οδήγησαν στην αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν και την ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν, που προσέφερε ασφαλές καταφύγιο στην Αλ Κάιντα, την οργάνωση που κατηγορήθηκε για τις τρομοκρατικές ενέργειες στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε χθες ότι η απόσυρση των στρατευμάτων ίσως επιβραδυνθεί μπροστά στην προέλαση των ανταρτών. «Τα σχέδια μπορεί να τροποποιηθούν αν η κατάσταση μεταβληθεί» στο πεδίο, είπε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ερωτηθείς σχετικά με το ότι οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει μεγάλα αφγανικά αστικά κέντρα. Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα δείξουν «ευελιξία», τονίζοντας πάντως ότι η αποχώρηση θα γίνει εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, «όπως διέταξε ο πρόεδρος» Τζο Μπάιντεν.

Η απόσυρση των στρατευμάτων έχει ολοκληρωθεί κατά το 50% και πλέον.

Ο κ. Κέρμπι διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν αεροπορική στήριξη στις αφγανικές κυβερνητικές δυνάμεις αλλά υπογράμμισε ότι αυτό δεν θα συμβαίνει ως την τελευταία ημέρα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν.

«Ενόσω έχουμε τις δυνατότητες στο Αφγανιστάν, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε υποστήριξη στις αφγανικές δυνάμεις, αλλά καθώς η αποχώρηση θα πλησιάζει στο τέλος της, οι δυνατότητες αυτές θα μειωθούν και δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες», εξήγησε.

«Τη στιγμή που μιλάμε, παρέχουμε ακόμη ορισμένη υποστήριξη, αλλά αυτό θα αλλάξει», προειδοποίησε.

Ο αφγανός πρόεδρος Ασράφ Γάνι και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της κυβέρνησης στις συνομιλίες με τους Ταλιμπάν, ο Αμπντούλα Αμπντούλα, αναμένονται την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

