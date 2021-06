Οικονομία

Ασφαλιστικές εισφορές: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια Μαΐου

Πότε λήγει η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Μαΐου 2021.

Έτσι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες έχουν καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30ή Ιουνίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή), σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.