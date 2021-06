Πολιτική

Εμβολιασμός - Κυριακίδου: Το πρόγραμμα της Ελλάδας είναι άρτιο και σέβεται τον πολίτη

Με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.



Με την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα, συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, βρέθηκε η στρατηγική της Ε.Ε. για τα εμβόλια και η πορεία της εθνικής εκστρατείας εμβολιασμού. Παρόντες ήταν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης και η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

Στη συνέχεια, η κα Κυριακίδου επισκέφθηκε μαζί με τον κ. Κικίλια το mega εμβολιαστικό κέντρο «Προμηθέας», όπου τους υποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Η Επίτροπος περιηγήθηκε στους χώρους του εμβολιαστικού κέντρου, συνομίλησε τόσο με το υγειονομικό προσωπικό που το στελεχώνει, όσο και με πολίτες που βρίσκονταν εκεί για να εμβολιαστούν και συνεχάρη τον Υπουργό Υγείας για την άρτια οργάνωση της Επιχείρησης «Ελευθερία».

Ακολουθούν οι δηλώσεις της Επιτρόπου και του Υπουργού Υγείας:

Στ. Κυριακίδου: Βρίσκομαι στην Ελλάδα για να συναντηθώ μαζί με τον φίλο Υπουργό Υγείας και να επισκεφθώ εδώ το εμβολιαστικό κέντρο «Προμηθέας». Θα ήθελα να σας πω ότι έχω ευχαριστήσει τον Υπουργό Υγείας για τη συνεργασία που έχουμε μαζί από την πρώτη ημέρα, από την έναρξη της πανδημίας. Είχα την ευκαιρία σήμερα να μου πει πώς προχώρα το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ελλάδας και να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις.

Πραγματικά, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα που κινείται με πολύ γρήγορους αλλά θα έλεγα και σωστούς ρυθμούς, με στόχο να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τον πληθυσμό για να μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας.

Βλέπω εδώ ένα εμβολιαστικό κέντρο που είναι άρτια εξοπλισμένο, αλλά θα έλεγα ότι σέβεται και τον πολίτη, με έναν τρόπο που είναι παράδειγμα και θέλω να τον συγχαρώ για ακόμη μια φορά για αυτή την προσπάθεια. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, εύθραυστη φάση της πανδημίας. Τα περιστατικά του κορονοϊού στην Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη μειώνονται συνεχώς, αλλά δεν είναι περίοδος για εφησυχασμό.

Υπάρχουν οι μεταλλάξεις. Τις παρακολουθούμε στενά και το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω στον κάθε Έλληνα πολίτη είναι ότι όλα τα εμβόλια τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, και τα τέσσερα, είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά και να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός είναι και ο μοναδικός τρόπος που έχουμε για έξοδο από την κρίση. Και πρέπει όλος ο κόσμος να προχωρήσει για να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό.

Β. Κικίλιας: Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινώς την κυρία Επίτροπο και φίλη, την Στέλλα Κυριακίδου, για την εξαιρετική προσπάθεια την οποία έχει κάνει εκείνη και η Επιτροπή, με βάση το κοινό μας όραμα και την κοινή μας ευρωπαϊκή πορεία, έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να έχουν τη στήριξη και τη βοήθεια σε αυτή την τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας.

Είμαστε σε μια πανδημία πρωτόγνωρη που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι και που εδώ βλέπετε το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας που είναι η κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια εμβολίων. Έχει γίνει με προσωπικό κόπο και κόστος, γιατί δεν είναι εύκολο πάντα να συμφωνούν όλοι και στη μονάδα του χρόνου. Έγινε όμως. Βλέπετε ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ευρώπη προχωρά με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς – και εδώ στην Ελλάδα βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο για τα καλά της λόγια.

Θα πω για ακόμη μια φορά ότι εδώ συγχρονίζεται και συνεργάζεται το Υπουργείο Υγείας και όλοι οι εργαζόμενοι της Υγείας, το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, τα Σώματα Ασφαλείας, η Πολιτική Προστασία, άνθρωποι που τρέχουν καθημερινά το πρόγραμμα «Ελευθερία» και δίνουν τη δυνατότητα σε όλον αυτό τον κόσμο να εμβολιάζεται αξιοπρεπώς, με τάξη, χωρίς ταλαιπωρία, πάντα με επιστημονικούς όρους και με ασφάλεια.

Η κοινή μας προσπάθεια και η καθοδήγηση που έχουμε από την Επιτροπή και την Ευρώπη είναι σημαντική και είναι σταθερή σε ό,τι και αν έχει προκύψει όλους αυτούς τους μήνες.

Βεβαίως πάντα η προσπάθεια είναι για ακόμα περισσότερα και καλύτερα πράγματα, αλλά θα έλεγα για ακόμη μια φορά και μετά το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στο Λουξεμβούργο με την παρουσία της Επιτρόπου, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο μερικές φορές όλοι μαζί να μπορέσουμε να βρούμε τη ακριβή κοινή συνισταμένη, προκειμένου να προχωρήσουμε σε σημαντικά βήματα, τα οποία έχουν γίνει.

Τολμώ δε να πω, ότι ιδιαίτερα για τα πιο μικρά κράτη-μέλη θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, το λέω μετά λόγου γνώσεως, να μπορέσουν να προμηθευτούν εγκαίρως εμβόλια, προκειμένου να μπορούμε να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας.

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο προχωρά το πρόγραμμα.

Η κυρία Επίτροπος τώρα θα επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου και θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος έχει υπάρξει καθημερινά πάνω από την προσπάθεια την οποία κάνουμε στην πανδημία όλους αυτούς τους μήνες.

Φυσικά προσδοκούμε τη δυνατότητα να έχουμε ξανά, σιγά-σιγά τη ζωή μας πίσω, την κοινωνική ζωή μας, να λειτουργήσει το εμπόριο, η οικονομία, ο τουρισμός. Πάντα όμως με προσοχή και με τους κανόνες Δημόσιας Υγείας.

