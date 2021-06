Ζώδια

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη βοηθά τις σχέσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.



«Πολλά διαφορετικά και αντιφατικά πράγματα» αναμένονται αυτές τις ημέρες, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει να αναφέρει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, από την συχνότητα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

«Οικονομικά τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα τώρα, ενώ από την άλλη εβδομάδα θα υπάρχουν αναταράξεις» πρόσθεσε η Λίτσα Πατέρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «σήμερα η Αφροδίτη είναι πολύ καλή, οι σχέσεις θα πάνε καλά, αύριο όμως όχι» και ανέφερε ακόμα ότι «οι μέρες αυτές έχουν από όλα», προσθέτοντας ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε νέα σελήνη.

«Τα γεγονότα που γίνονται τώρα θα είναι ηπιότερα απ’ ότι την άλλη εβδομάδα», τόνισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό» αναφέρθηκε αναλυτικά στις αστρολογικές προβλέψεις της Δευτέρας για όλα τα ζώδια.

Παρακολουθήστε τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα:

