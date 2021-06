Συνταγές

Συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί από τον Πέτρο Συρίγο

Ακολούθησε τις οδηγίες και σε λιγότερο από 1 ώρα θα έχετε το νοστιμότερο ιμάμ μπαϊλντί...

Μια εύκολη συνταγή για ιμάμ μπαϊλντί, με μελιτζάνες χωρίς τηγάνισμα, έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» Πέτρος Συρίγος.

Ακολούθησε τις οδηγίες και σε λιγότερο από 1 ώρα θα έχετε το νοστιμότερο ιμάμ μπαϊλντί!

Συστατικά για Ιμάμ Μπαϊλντί

4 μελιτζάνες φλάσκες ή τσακώνικες

2 μεγάλες τομάτες

4 μέτρια κρεμμύδια

2 σκ. σκόρδο πολτοποιημένες

4 κ.τ.σ μαϊντανός ψιλοκομμένος

300 γρ. ντομάτα κονκασέ

2 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

1 κ.γ. ζάχαρη

100 ml Ελαιόλαδο

150 ml χλιαρό νερό

1 κύβο λαχανικών

300 γρ φέτα

200 ml Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα της μελιτζάνας

Eκτέλεση

Κόβουμε τις μελιτζάνες στα δυο κατά μήκος.Τις χαράζουμε εσωτερικά με ένα μαχαιράκι κάνοντας σταυρωτά κοψίματα. Τις αλατίζουμε και σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε το ηλιέλαιο και όταν ζεσταθεί τηγανίζουμε τις μελιτζάνες και από τις δυο μεριές. Αν θέλετε να αποφύγετε το τηγάνισμα τις βάζετε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά.

Σε ένα άλλο τηγάνι βάζουμε 70 ml ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά τα κρεμμύδια για περίπου 15 λεπτά. Όταν πάρουν ένα χρυσάφι χρώμα προσθέτουμε το σκόρδο, τον μαϊντανό, τον πελτέ, την ντομάτα κονκασέ και 150 μλ χλιαρό νερό με ένα κύβο λαχανικών. Δοκιμάζουμε και αλατοπιπερώνουμε.

Βράζουμε το μείγμα μέχρι να δέσει η ντομάτα. Σε ένα λαδωμένο με ελαιόλαδο ταψί φούρνου ή πυρίμαχο σκεύος (25 Χ 35) αραδιάζουμε τις μελιτζάνες. Μετά βάζουμε από πάνω το μείγμα με τα κρεμμύδια και την σάλτσα ντομάτας. Κόβουμε τις φρέσκιες τομάτες σε μικρό καρεδακι χωρίς σπόρια.

Σε κάθε μελιτζάνα βάζουμε μια ποσότητα από τη φρέσκια ντομάτα και τέλος αραδιάζουμε από πάνω την φέτα σε κομμάτια. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 180. Σερβίρουμε από πάνω με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Παρακολουθείστε την εκτέλεση της συνταγής και μάθετε τα μυστικά του Πέτρου Συρίγου:

