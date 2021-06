Οικονομία

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη πλοίαρχος για υπεράριθμους επιβάτες

Εκτέλεσε δρομολόγιο από τη Σκιάθο προς τη Θεσσαλονίκη μεταφέροντας περισσότερους επιβάτες από όσους προβλέπουν τα περιοριστικά μέτρα.

Ταχύπλοο οχηματαγωγό πλοίο, που εκτέλεσε χθες το απόγευμα δρομολόγιο από τη Σκιάθο προς τη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε υπεράριθμους επιβάτες, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετέφερε συνολικά 734 επιβάτες, 87 παραπάνω από τον προβλεπόμενο αριθμό με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σύμφωνα με τα οποία η πληρότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία και όταν το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λιμενικοί προσχώρησαν στην καταμέτρηση των επιβατών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, συνελήφθη ο 42χρονος πλοίαρχος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή φωτό: thestival.gr