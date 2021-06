Κόσμος

Βραζιλία: καράβι χτύπησε σε προβλήτα (βίντεο)

Στον προβλήτα του λιμανιού χτύπησε το πλοίο με σημαία Δανίας.

Τα αίτια του ατυχήματος στο Σάο Πάολο ερευνούν οι Αρχές της Βραζιλίας, αφού ένα καράβι χτύπησε στον προβλήτα.

Το πλοίο χτύπησε το σημείο όπου επιβιβάζονται οι μοτοσικλέτες, τρομάζοντας τους οδηγούς.

Παρά το δυνατό χτύπο και τη ζημιά στον προβλήτα, κανένας δεν τραυματίστηκε.

Η πόρτα του πλοίου στερεώθηκε με επιπλέον «μέσα» για να επιβιβαστούν οι επιβάτες, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το πλοίο με σημαία Δανίας πλησίασε το λιμάνι με αυξημένη ταχύτητα.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

