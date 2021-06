Life

Τούνη για Αλεξάνδρου: Απαντά στις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι (βίντεο)

Αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε η Ιωάννα Τούνη.

Αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και την Μαίρη Αρώνη μίλησε η Ιωάννα Τούνη, η οποία απάντησε, μεταξύ άλλων, για τις φήμες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό και τη θέλουν ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.



«Που με βρήκατε; Δεν το ήξερα ότι στην Αθήνα έχει παντού κάμερες, στην Θεσσαλονίκη τον πίνουμε τον καφέ μας. Είμαι μια χαρά, σούπερ. Νέο σπίτι μετά από πολλές μετακομίσεις, είναι εννιά σίγουρα. Έχω κουραστεί κι έχω κουράσει.Στο καινούριο σπίτι είμαι εγώ κι η πάρτη μου για την ώρα και βλέπουμε.

Ποιοι με θέλουν με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου; Όλα καλά. Είμαι ελεύθερη προς το παρόν… Δεν ξέρω για το My Style Rocks All Star, βγήκα για έναν καφέ. Δεν μου αρέσει να δίνω συνεντεύξεις στον δρόμο, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή σε ένα τέλειο πλατό και θα είμαι…», είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε τι δήλωσε η Ιωάννη Τούνη στην εκπομπή "Το Πρωινό":

