Κορονοϊός – Τρεμόπουλος: Είμαι σε κέντρο αποκατάστασης για να ξαναμάθω να περπατώ

Για τη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό μίλησε ο επικεφαλής της παράταξης Οικολογία – Αλληλεγγύη, Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Μετά από 2 μήνες 22 μέρες διασωληνωμένος σε ΜΕΘ – Covid, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος πήρε εξιτήριο και σήμερα μίλησε για τη μάχη που έδωσε και κέρδισε.

«Ήμουν διασωληνωμένος 2 μήνες 22 μέρες. Ξεκίνησε με έναν απλό βήχα, έκανα το τεστ βρέθηκα θετικός, το οξυγόνο ήταν χαμηλό και γι' αυτό θέλησα να πάω στο νοσοκομείο. Με έβαλαν στη ΜΕΘ και έχασα την επαφή με την πραγματικότητα. Πέρασα τρεις πνευμονίες, νεφρική ανεπάρκεια. Έχασα πάνω από 20 κιλά».

«Είμαι σε κέντρο αποκατάστασης για να ξαναμάθω να περπατώ», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως ήταν εντυπωσιακή η συμπαράσταση του κόσμου. Εκτίμησε επίσης πως το ποσοστό των αρνητών του κορονοϊού έχει αρχίσει και μειώνεται.