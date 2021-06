Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Άρειος Πάγος: έρευνα για το ημερολόγιο της Καρολάιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να διερευνηθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων από το ημερολόγιο της 20χρονης παρήγγειλε ο εισαγγελέας.

Έρευνα για να διερευνηθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις, σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας της υπόθεσης δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν, με ειδική αναφορά στο ημερολόγιό της, παρήγγειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώτας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Στο έγγραφό του ο κ. Πλιώτας φέρεται να αναφέρεται σε «εντόνως επικριτικά δημοσιεύματα για διαρροή-δημοσιοποίηση στοιχείων της ποινικής δικογραφίας (ημερολόγιο θύματος κ.λπ.), για το έγκλημα που διαπράχθηκε στα Γλυκά Νερά σε βάρος της ανωτέρω παθούσης», που δημοσιοποιήθηκαν σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Σύμφωνα με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό «η δημοσιοποίηση αυτών εκλαμβάνεται ήδη και ευλόγως, ως ενέχουσα προσβολή της προσωπικότητας της ίδιας της παθούσης και μπορεί να θεωρηθεί ακόμη ότι μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τον κατηγορούμενο, κατά την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας».

Παραθέτει επίσης ο κ. Πλιώτας και την ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών σχετικά με την «τήρηση των κανόνων δεοντολογίας». Αντικείμενο της έρευνας είναι να διακριβωθεί ενδεχόμενο αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξεων, ιδίως π.χ. παραβίασης υπηρεσιακού ή δικαστικού απορρήτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καύσωνα μέχρι την Κυριακή

Μητσοτάκης σε Κυριακίδου: Έχουμε αρκετά εμβόλια αν χρειαστεί ενισχυτική δόση

Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ φεύγουν, οι Ταλιμπάν επέστρεψαν (βίντεο)