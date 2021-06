Κοινωνία

Διακίνηση ναρκωτικών στα νησιά μέσα σε λάμπες και πρίζες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Mέλος του κυκλώματος ένας φυλιακισμένος, ο οποίος έδινε οδηγίες σε άλλο κατηγορούμενο. Τι βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Πώς δρούσαν τα μέλη της σπείρας.

Ακόμη ένα καίριο «χτύπημα» σε κυκλώματα ναρκωτικών επέφερε η ΕΛΑΣ. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, εξάρθρωσε σπείρα που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικές ουσίες σε περιοχές της Αττικής και των Δωδεκανήσων. Κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν εννέα μέλη του κυκλώματος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα έντεκα άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης διαχειρίζονταν τρεις χώρους, σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στην Αττική, τα οποία είχαν εκμισθώσει είτε στο όνομά τους είτε σε τρίτα άτομα, και τα επισκέπτονταν σχεδόν καθημερινά, κυρίως βραδινές ώρες.

Στα συγκεκριμένα διαμερίσματα οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει ειδικό εξοπλισμό για την καλλιέργεια φυτωρίων κάνναβης, με τη μέθοδο της υδροπονίας, ενώ στους ίδιους χώρους πραγματοποιούσαν αποξήρανση και κατάλληλη επεξεργασία αυτής.

Η σπείρα προμήθευε τις ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης που προορίζονταν για διακίνηση σε μέλος με κεντρικό ρόλο, το οποίο φρόντιζε, μέσω άλλων δραστών, να τις συσκευάζει μέσα σε μικρές συσκευές, λάμπες και πρίζες. Στη συνέχεια, τα νακρωτικά μεταφέρονταν με μεταφορική εταιρεία στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, ανέγραφαν στα δέματα διαφορετικά ψευδή στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να μην αποκαλύπτεται το περιεχόμενο των συσκευασιών, με ψεκασμό και κάλυψη με μαύρο φιλμ. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν και κώδικα επικοινωνίας για το είδος και τις διακινούμενες ποσότητες.

Οι συγκεκριμένες ναρκωτικές ουσίες διαμοιράζονταν στην Αττική και την Κάρπαθο σε μέλη της οργάνωσης, που είχαν ρόλο τοπικού εμπόρου, με τρόπο που καθιστούσε δυσχερή τον εντοπισμό των συναλλαγών. Ταυτόχρονα, μέρος των ναρκωτικών διακινούνταν και στην Κάσο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, βασικό μέλος του κυκλώματος, που είναι φυλιακισμένο για εμπορία ναρκωτικών, έδινε οδηγίες σε άλλο κατηγορούμενο και για λογαριασμό του προμήθευε με ναρκωτικά το άτομο που είχε τον κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κάρπαθο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους καλλιέργειας, σε οικίες και οχήματα μελών της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

Πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης

τρία εργαστήρια υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης

5.075 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

160 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

37 δενδρύλλια υδροπονικής καλλιέργειας

15 κορμοί δενδρυλλίων κάνναβης πλήρως αποψιλωμένοι

146,8 γραμμάρια κοκαΐνης και 74 δισκία ecstasy

μικροποσότητες ecstasy και μεθαμφεταμίνης

11.935 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.





Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Άρειος Πάγος: έρευνα για το ημερολόγιο της Καρολάιν

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καύσωνα μέχρι την Κυριακή

Μητσοτάκης σε Κυριακίδου: Έχουμε αρκετά εμβόλια αν χρειαστεί ενισχυτική δόση