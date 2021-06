Αθλητικά

Euro 2020 - Allianz Arena: "Όχι" της UEFA για φωτισμό στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ+

Αρνητική απάντηση στο αίτημα του δήμου του Μονάχου για το φωτισμό του γηπέδου όπου θα διεξαχθεί το Γερμανία – Ουγγαρία.

Η UEFA απάντησε αρνητικά στον φωτισμό της «Allianz Arena» στα χρώματα του ουράνιου τόξου της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, μία ημέρα πριν την αναμέτρηση Γερμανία-Ουγγαρία (23/6, 22:00) για την 3η και τελευταία αγωνιστική στον 6ο όμιλο του EURO 2020.

Οι φορείς της πόλης του Μονάχου, θέλησαν να προβούν σε αυτήν την ενέργεια, αντιδρώντας σε έναν νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα στην Ουγγαρία.

Ωστόσο, η απάντηση της UEFA, ήταν σαφής: «Σύμφωνα με το καταστατικό της, η UEFA είναι ένας πολιτικά και θρησκευτικά ουδέτερος οργανισμός. Δεδομένου του πολιτικού πλαισίου αυτού του αιτήματος -ενός μηνύματος που στοχεύει σε μια απόφαση που έλαβε το ουγγρικό εθνικό κοινοβούλιο- η UEFA πρέπει να το απορρίψει», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, υποστηρίζει πως «κατανοεί ότι η πρόθεση είναι να σταλεί ένα μήνυμα για την προώθηση της πολυμορφίας και της ένταξης», ωστόσο αποδέχεται την ιδέα και προτείνει εναλλακτικές ημερομηνίες για τον φωτισμό του σταδίου στα χρώματα του ουράνιου τόξο: «Είτε στις 28 Ιουνίου -που είναι η Ημέρα απελευθέρωσης (σ.σ. τοπική ομοφυλοφιλική υπερηφάνεια)- είτε μεταξύ 3 και 9 Ιουλίου που αντιστοιχεί στην εβδομάδα της Christopher Street Day στο Μόναχο».

«Ο ρατσισμός, η ομοφοβία, ο σεξισμός και όλες οι μορφές διακρίσεων είναι ένας λεκές στις κοινωνίες μας. Και αντιπροσωπεύουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιχνίδι, σήμερα. Η διακριτική συμπεριφορά το έχει μολύνει. Τόσο σε αγώνες, όσο και έξω από τα γήπεδα, αλλά και στις διαδικτυακές συζητήσεις γύρω από το άθλημα που αγαπάμε», καταλήγει η ανακοίνωση της UEFA.

