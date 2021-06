Αθλητικά

Φορτούνης: Η Γαλατάσαραϊ καταθέτει πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτησή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμη φέρεται να είναι η τουρκική ομάδα για να καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό, για την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη.

Η διοίκηση της Γαλατάσαραϊ φέρεται έτοιμη να καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη.

Σύμφωνα με τον Τύπο της γειτονικής χώρας, τ' όνομα του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της τουρκικής ομάδας και τις επόμενες ημέρες παράγοντας της διοίκησης θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησης του μόνο με πρόταση κοντά στα δέκα εκατ. ευρώ, αλλά η «Γαλατά» αισιοδοξεί πως με έξι ή επτά εκατ. θα μπορέσει να πείσει τη διοίκηση των «ερυθρόλευκων».

Ο Στέλιος Ρόκκος θρηνεί για τον αδελφό του

Λαμία: περαστικός μπήκε στη φωτιά για να σώσει ηλικιωμένη (εικόνες)

Copa America – Αργεντινή: Πρόκριση και ρεκόρ για τον Μέσι