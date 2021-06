Υγεία - Περιβάλλον

Επανομή – θάνατος 14χρονης: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Τα πρώτα συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου της 14χρονης, η οποία κηδεύεται σήμερα στην Επανομή.

Από πολυοργανική ανεπάρκεια, την οποία προκάλεσε σηπτικό σοκ, προήλθε ο θάνατος της 14χρονης από την Επανομή Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, όπως ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν γίνει η κηδεία του κοριτσιού.

Η 14χρονη είχε υποβληθεί την περασμένη εβδομάδα σε χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου επειδή ήταν παχύσαρκη άλλα μετά το χειρουργείο εκδηλώθηκαν επιπλοκές που της στοίχισαν τη ζωή.

Ο πατέρας της, που είναι ιερέας, καταγγέλλει ιατρικό λάθος και ήδη υπέβαλε μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά του ιδιώτη γιατρού που τη χειρούργησε σε ιδιωτική κλινική. Κατόπιν της μήνυσης διενεργήθηκε, σήμερα το πρωί, νεκροψία- νεκροτομή, στην οποία παραστάθηκε από πλευράς μηνυτή τεχνικός συμβούλους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιερέας, η νεαρή μαθήτρια ήθελε να αδυνατίσει διότι δεχόταν buylling στο σχολικό της περιβάλλον για τα κιλά της.

