Μάσκες – Πελώνη: Μέσα στην εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή

Η κυβερνητική εκπρόσωπος για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, τη δολοφονία στα Γλυκά Νερά και την πορεία των εμβολιασμών.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε χθες μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη στην Αίγυπτο όπου είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο Abdel Fatah El-Sisi, τον πρωθυπουργό Mostafa Madbouly, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β' και μέλη της ιστορικής Ελληνικής Κοινότητας στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή» είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι «η συμφωνία για την οριοθέτηση μέρους των Θαλασσίων Οικονομικών Ζωνών των δύο κρατών ήταν μία συναπόφαση με εθνικό περιεχόμενο που παράγει ταυτόχρονα ένα τετελεσμένο ειρήνης και νομιμότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο» σημειώνοντας ότι «Αίγυπτος και Ελλάδα υπηρετούν αταλάντευτα κοινές αρχές: Τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τη μετατροπή της σε μια θάλασσα που δεν θα χωρίζει, αλλά θα ενώνει. Τη συνεννόηση με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο και φυσικά τις σχέσεις καλής γειτονίας. Με όρους ισότιμης κυριαρχίας και αμοιβαίου σεβασμού. Χωρίς αναθεωρητικές βλέψεις ή προθέσεις επικυριαρχίας ή παρεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών».

Επίσης αναφερόμενη στις δηλώσεις του πρωθυπουργού για το Κυπριακό είπε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι με τον Πρόεδρο Abdel Fatah El-Sisi «μοιραζόμαστε την ίδια οπτική με την οποία άλλωστε οι δυο χώρες συμπλέουν στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνεργασίας» και τόνισε ότι «δεν νοείται λύση πέραν του δεσμευτικού πλαισίου των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. που προβλέπουν Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «ισχυρισμοί περί δύο κρατών είναι εκτός θέματος αφού αντίκεινται τόσο στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, όσο και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πολύ περισσότερο, όταν συνοδεύονται και από επαπειλούμενες ενέργειες, όπως το περαιτέρω άνοιγμα των Βαρωσίων και τα σχέδια για ίδρυση βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο κατεχόμενο Λευκόνοικο. Τόνισε ότι «ενδεχόμενη υλοποίηση των σχεδίων αυτών θα υπονομεύσει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Και θα απειλήσει όχι μόνο μία χώρα, όπως είναι η Κύπρος ούτε απλώς τα συμφέροντα μιας ηπείρου, όπως η Ευρώπη, αλλά συνολικά τη διεθνή σταθερότητα, το κύρος του Ο.Η.Ε., και, βέβαια, την ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής» είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Για την Λιβύη, ο πρωθυπουργός σημείωσε, ανέφερε η κ. Πελώνη, ότι οι θέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου ταυτίζονται απόλυτα και υπογράμμισε ότι για την ειρήνευση και την ομαλότητα στη χώρα αυτή «απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων, τακτικών στρατών, αλλά και μισθοφόρων» προσθέτοντας ότι απέναντι στην αστάθεια και σε οποιεσδήποτε προκλητικές συμπεριφορές η Ελλάδα και η Αίγυπτος «αντιτάσσουν το δικό τους υπόδειγμα συνεργασίας στο φως του Διεθνούς Δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

«Αυτή τη στάση τηρεί και η Ελλάδα έναντι της γειτονικής Τουρκίας. Αναμένοντας τα λόγια να μεταφραστούν σε πράξεις, οι προκλήσεις σε προσεγγίσεις και οι αγεφύρωτες διαφορές για τις θαλάσσιες ζώνες να αποκτήσουν έναν ορίζοντα διευθέτησης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης» είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, μέσω ενός υποβρυχίου καλωδίου μεγάλης δυναμικότητας που θα μεταφέρει στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές σημειώνοντας ότι «το μνημόνιο το οποίο θα δρομολογεί τις λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας είναι πρακτικά έτοιμο και έτσι μπορεί να μπει στην τελική της φάση η μελέτη του προγράμματος».

Για την επιδημιολογική κατάσταση και τους εμβολιασμούς

Αναφερόμενη στην επιδημιολογική κατάσταση και τους εμβολιασμούς η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε ότι η συνολική επιδημιολογική εικόνα της χώρας εξακολουθεί να βελτιώνεται και το Σύστημα Υγείας επανέρχεται στην κανονικότητα. «Η κυκλοφορία του ιού, ωστόσο, συνεχίζεται και αποτελεί κίνδυνο για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Παρατείνουμε για το σκοπό αυτό τη δωρεάν διάθεση των self test σε ομάδες του πληθυσμού και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε υψηλό τον ρυθμό του εμβολιασμού» είπε.

«Η επιχείρηση «Ελευθερία» εξελίσσεται υποδειγματικά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει διαρκώς - αυτό έκανε και κατά την επίσκεψή του στα Γιάννενα- έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν το ταχύτερο δυνατό. Απευθυνόμαστε -όπως υποδεικνύουν οι ειδικοί- στους συμπολίτες μας μεγαλύτερων ηλικιών, που κινδυνεύουν περισσότερο, στους νεότερους που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα και ακόμη περισσότερο στο υγειονομικό προσωπικό και τους εργαζόμενους σε δομές φροντίδας ευπαθών ομάδων» πρόσθεσε η κ. Πελώνη.

Σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε ήδη η προτεραιοποίηση που χάραξε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και όλοι οι συμπολίτες μας ηλικίας 18 ετών και άνω μπορούν να κλείνουν το δικό τους ραντεβού. «Είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και γύρω μας, να αποτρέψουμε τον κίνδυνο νέας έξαρσης που καραδοκεί εξαιτίας των μεταλλάξεων και να βγούμε με ασφάλεια από το ναρκοπέδιο της πανδημίας» είπε προσθέτοντας ότι μέχρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Πάνω από 4.520.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον με μία δόση, ποσοστό 43,11% του πληθυσμού, ενώ περισσότεροι από 3.175.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, δηλαδή ποσοστό 30,24%.

«Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με την Επίτροπο για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, η πρόοδος στο μέτωπο της πανδημίας θα εξαρτηθεί απόλυτα από την πρόοδο στους ρυθμούς των εμβολιασμών. Υπογράμμισε ότι καθώς θα μπαίνουμε στον Ιούλιο, το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο η διαθεσιμότητα των εμβολίων όσο η προθυμία των συμπολιτών μας να εμβολιαστούν. Ευχαρίστησε ταυτόχρονα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία πήρε την δύσκολη πολιτικά απόφαση να προμηθευτεί τα εμβόλια ως Ε.Ε. και να τα διανείμει στα κράτη-μέλη με μοναδικό κριτήριο τον πληθυσμό τους και να μην κάνει καμία διάκριση. Και σημείωσε ότι έχουμε επαρκή εμβόλια και για τον χειμώνα σε περίπτωση που χρειαστεί μια επιπλέον ενισχυτική δόση για όλο τον πληθυσμό μας» είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Τέλος αναφερόμενη στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είπε ότι στις 19:30 θα παρευρεθεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Γαλάτσι, για την υπογραφή της σύμβασης για τη Γραμμή 4 του Μετρό, στην Αθήνα.

Αύριο Τετάρτη, στις 11, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του το υπουργικό συμβούλιο.

Στις 14:00 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer.

Στις 17:00 θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Καλούμε τον κ. Ζάεφ να απέχει από διχαστική ρητορική, ιδίως σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, όπως η συμμετοχή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της γειτονικής χώρας στο Euro 2020 στο ποδόσφαιρο. Απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και του πνεύματος αυτής. Σας θυμίζω ότι από τις βασικότερες επιφυλάξεις της Νέας Δημοκρατίας προ της έγκρισης της συμφωνίας ήταν η χρήση του όρου «μακεδονικός» σε ό,τι αφορά στην γλώσσα και την ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση όλα αξιολογούνται, όπως και ο χρόνος, που θα έλθουν προς κύρωση στη Βουλή τα μνημόνια συνεργασίας. Ούτως ή άλλως η καλή τη πίστη εφαρμογή της συμφωνίας είναι και ένα από τα κριτήρια της ενταξιακής πορείας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη ερωτηθείσα για την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ζόραν Ζάεφ, στην οποία αναφερόμενος στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, μίλησε για «Μακεδονία» χωρίς τον γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια».

Στο μέτωπο της πανδημίας του κορονοϊού και ειδικότερα για το πότε εκτιμάται πως θα βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, η κ. Πελώνη σημείωσε ότι «όλοι ελπίζουμε πως βρισκόμαστε κοντά στο να βγάλουμε τις μάσκες» γνωστοποιώντας παράλληλα ότι «εντός της εβδομάδος οι ειδικοί θα συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα στην αρμόδια επιτροπή αξιολογώντας όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα».

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί παροχής διευκολύνσεων προς τους πλήρως εμβολιασμένους, η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε πως οι πρώτες διευκολύνσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, επικαλούμενη τη μη υποχρέωση χρήσης μάσκας στα γυμναστήρια για τους πλήρως εμβολιασμένους, καθώς και στους όρους επανεκκίνησης των πανηγυριών, που σχετίζονται με το επίπεδο εμβολιασμού κάθε περιοχής και κατέληξε τονίζοντας ότι «η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει και θα ανοίγει περισσότερο καθ’ όσον θα προχωρά ο εμβολιασμός. Όταν θα υπάρξουν νεότερα επ’ αυτού, θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις».

Η Αριστοτελία Πελώνη επιβεβαίωσε εκ νέου πως η κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα για ειδεχθή εγκλήματα, όπως αυτό στα Γλυκά Νερά. «Το έργο αυτό έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για το νέο Ποινικό Κώδικα. Αναμένουμε πολύ σύντομα τις εισηγήσεις της. Η κατεύθυνση είναι προς την αυστηροποίηση του πλαισίου για ειδεχθή εγκλήματα, όπως αυτό στα Γλυκά Νερά».

Για το μεταναστευτικό, η κυβερνητική εκπρόσωπος επέμεινε πως αυτό που προέχει είναι η εφαρμογή στην πράξη της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας. «Το θέμα και κυρίως η περιφερειακή του διάσταση, που σχετίζεται με χώρες, όπως η Ιορδανία και ο Λίβανος, βρίσκεται στην ατζέντα της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.Αναμένουμε τις προτάσεις της Κομισιόν για χρηματοδότηση προγραμμάτων για πρόσφυγες, για τα οποία είμαστε θετικοί, όχι όμως και για την χρηματοδότηση της Τουρκίας» σημείωσε η κ. Πελώνη, η οποία ερωτηθείσα για την εξέλιξη του ζητήματος επιστροφής στην Τουρκία των 1.450 ατόμων, των οποίων η διαδικασία αίτησης ασύλου έχει απορριφθεί τελεσίδικα, δήλωσε πως «δεν έχει κάτι να προσθέσει».

Σε ερώτηση για το κατά πόσον ευσταθούν πληροφορίες περί κακομεταχείρισης κατοίκου της Γεωργίας, που ανακρίθηκε ως ύποπτος για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, η κ. Πελώνη αφού τόνισε ότι «στο πλαίσιο της έρευνας για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά εξετάστηκε ο εν λόγω ύποπτος με βάση όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες» διευκρίνισε πως το θέμα είναι πολύ ειδικό και παρέπεμψε στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Τέλος και σε ό,τι αφορά στην διάθεση των self tests, η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε πως εάν παρατηρηθεί πρόβλημα στο Νομό Αχαΐας, αυτά θα διατεθούν από τα supermarkets, ενώ, όπως δήλωσε, αναμένει να διευθετηθεί και το ζήτημα, που έχει προκύψει στην Αττική.

