Οικονομία

Προσλήψεις - ΣτΕ: αντισυνταγματικό το όριο ύψους για τις Σχολές Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται για το κριτήριο του αναστήματος που υπάρχει ως προϋπόθεση για άνδρες και γυναίκες που θέλουν να υπηρετήσουν στο Σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας καθορίζεται ως αντισυνταγματικό το ελάχιστο ανάστημα το 1.70μ. για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά δικαίωση των γυναικών υποψηφίων αστυνομικών σχολών που δεν έχουν ανάστημα 1,70μ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε παράνομη τη ρύθμιση του κοινού (για άνδρες και γυναίκες) ορίου αναστήματος (1,70μ.) για την πρόσβασή τους στις σχολές αστυφυλάκων και αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Οι αποφάσεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο, μέσω δικαστικής διεκδίκησης, για την εισαγωγή γυναικών στην Ελληνική Αστυνομία (αστυνομικές σχολές, Ειδικοί Φρουροί, Συνοριακοί Φύλακες), οι οποίες είχαν αποκλειστεί αποδεδειγμένα λόγω αναστήματος κάτω του ορίου 1,70μ., σε παλαιότερους διαγωνισμούς, εφόσον είχαν βρεθεί να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65μ.», δήλωσε στο protothema.gr, ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συγκεκριμένες αποφάσεις αναμένεται να επηρεάσουν και τα όμοια όρια αναστήματος (1,70μ. για άνδρες και γυναίκες) που υφίστανται για τις σχολές του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα προηγούμενα (πριν την αύξησή τους) όρια αναστήματος για τις γυναίκες ήταν 1,60μ. για το Λιμενικό Σώμα και 1,65μ. για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Πάντως, το όριο αναστήματος για υποψηφίους αστυνομικούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είτε δεν υφίσταται καν είτε έχει προβλεφθεί σε πολύ χαμηλά όρια και σε κάθε περίπτωση πολύ κάτω του μέσου όρου αναστήματος. Συγκεκριμένα, στις χώρες Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία δεν υφίσταται κανένα όριο αναστήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: περαστικός μπήκε στη φωτιά για να σώσει ηλικιωμένη (εικόνες)

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Λυκουρέζος: Αν κάποιος είναι εν βρασμώ, δεν χτίζει τέτοιο τεχνούργημα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Άρειος Πάγος: έρευνα για το ημερολόγιο της Καρολάιν