Chris Brown: Έρευνα για τον τραγουδιστή μετά από καταγγελία για βιαιοπραγία

Το δημοσίευμα ανέφερε πως η επίθεση έλαβε χώρα στο σπίτι του στο San Fernando Valley, το Σαββατοκύριακο.

Ο Chris Brown όπως αναφέρει το TMZ, έχει μπει στις έρευνες των αρχών μετά από καταγγελία για βίαιη συμπεριφορά.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως η επίθεση έλαβε χώρα στο σπίτι του στο San Fernando Valley, το Σαββατοκύριακο. Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία, είπε στους αστυνομικούς πως ο Chris Brown τη χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού τόσο δυνατά που της ξεκόλλησε τα επιπρόσθετα μαλλιά.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση, συμπλήρωσαν αναφορά που αναφέρεται σε βίαιη συμπεριφορά του Chris Brown.

