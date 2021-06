Life

Riyad Mahrez: Ο ποδοσφαιριστής της Manchester City αρραβωνιάστηκε στη Μύκονο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Riyad Mahrez αρραβωνιάστηκε την αγαπημένη του μετά από 16 μήνες που είναι μαζί.

Το νησί των ανέμων διάλεξε ο άσος της Manchester City, Riyad Mahrez για να κάνει πρόταση γάμου στην καλή του, Taylor Ward.

Στην ειδυλλιακή τοποθεσία, το ερωτευμένο ζευγάρι αρραβωνιάστηκε μετά από 16 μήνες που είναι μαζί.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, έκανε την πολυπόθητη πρόταση τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια ενός πολυτελούς ταξιδιού του ζευγαριού στη Μύκονο με φίλους και συγγενείς.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός ξέχασε το όπλο του σε ζαχαροπλαστείο!

Επανομή – θάνατος 14χρονης: Κατηγορείται και για άλλο θάνατο ο γιατρός της