Κυκλοφορία στην ΛΕΑ: εκατοντάδες πρόστιμα από κάμερες και μπλόκα

Μόνο σε λίγες ώρες και μόνο σε μα εθνική οδό καταγράφηκαν εκατοντάδες παραβάσεις, χάρη σε ηλεκτρονικά μέσα ή επιτόπιους ελέγχους

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Στο πλαίσιο διενέργειας ειδικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, χθες Δευτέρα 21-6-2021 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, για τον εντοπισμό οδηγών που κινούνταν στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Συνολικά βεβαιώθηκαν 330 παραβάσεις σε οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην Λ.Ε.Α., εκ των οποίων οι 218 μέσω Ειδικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Συσκευών (κάμερες) και 112 κατά τη διάρκεια επιτόπιων τροχονομικών ελέγχων.

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς ότι η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), κατατάσσεται στις παραβάσεις αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς και σε περιπτώσεις διάπραξης παράβασης, προβλέπεται η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης για εξήντα (60) ημέρες, χωρίς την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Λωρίδων Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), δεν επιτρέπεται.

Παρόμοιες ειδικές εξορμήσεις, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με σκοπό τη διασφάλιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής».

