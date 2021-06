Παράξενα

Καύσωνας στη Μόσχα: Η υψηλότερη θερμοκρασία μετά από 142 χρόνια!

Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τη ρωσική πρωτεύουσα.

Η Μόσχα πλήττεται από ένα πρωτοφανές για τα ιστορικά δεδομένα κύμα καύσωνα αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας θερμοκρασίες που είχαν να καταγραφούν εδώ και 120 και πλέον χρόνια την ίδια ημέρα του Ιουνίου και τις οποίες η ρωσική μετεωρολογική υπηρεσία Roshydromet αποδίδει στην κλιματική αλλαγή.

Σήμερα στην Μόσχα η θερμοκρασία έφθασε τους 31,9 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που είχε σημειωθεί την ίδια ημέρα του Ιουνίου πριν από 142 χρόνια και συγκεκριμένα το 1879, δήλωσε στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ο μετεωρολόγος του μετεωρολογικού κέντρου “Fobos” Γκεβγκένι Τισκόβετς.

«Αυτή είναι η πιο υψηλή θερμοκρασία της σημερινής ημέρας , σε όλη την διάρκεια της Ιστορίας των μετεωρολογικών παρατηρήσεων από το 1879. Η τελική θερμοκρασία θα γίνει γνωστή το βράδυ, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις μπορεί να φθάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στο Τούσινο η θερμοκρασία έφθασε στους 32,3 και στη Μπάλτσουγκα τους 32,7 βαθμούς Κελσίου», δήλωσε ο μετεωρολόγος επισημαίνοντας ότι η θερμοκρασία στην ρωσική πρωτεύουσα θα αρχίσει να πέφτει από τις 28 Ιουνίου.

Την Δευτέρα η θερμοκρασία στην ρωσική πρωτεύουσα έφθασε τους 34,7 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Roshydromet, φθάνοντας το ρεκόρ που είχε καταγραφεί την ίδια ημέρα του Ιουνίου το 1901. Η ρωσική μετεωρολογική υπηρεσία, που καταγράφει τα ρεκόρ θερμοκρασίας από το 1881, προβλέπει θερμοκρασίες 35 βαθμών Κελσίου για την Πέμπτη και Παρασκευή. «Η αύξηση της θερμοκρασίας που έχουν καταγραφεί στην Μόσχα αυτές τις μέρες είναι πρωτοφανείς για τα τελευταία 120 χρόνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η μετεωρολόγος της Roshydromet Μαρίνα Μακάροβα, επισημαίνοντας ότι «αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή».

Η υψηλότερη θερμοκρασία στην Μόσχα που έχει καταγραφεί ποτέ ήταν 38 βαθμοί Κελσίου τον Ιούλιο του 2010, όταν ένα μεγάλο τμήμα της δυτικής Ρωσίας είχε πληγεί από μαζικό καύσωνα και μεγάλες πυρκαγιές.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, η Αγία Πετρούπολη, που βρίσκεται 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, έχει επίσης πληγεί αυτόν τον μήνα από κύμα καύσωνα με την θερμοκρασία να φθάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου - η υψηλότερη από το 1998.

Τα κύματα καύσωνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Καθώς οι θερμοκρασίες παγκοσμίως αυξάνονται διαρκώς, αναμένεται τα κύματα καύσωνα να είναι πιο συχνά, να έχουν μεγαλύτερη ένταση, και να έχουν εκτεταμένες επιδράσεις. Στην Ρωσία έχουν καταγραφεί υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, ενώ τον περασμένο Ιούνιο καταγράφηκε θερμοκρασία 38 βαθμών Κελσίου στην πόλη Βερχογιάνσκ, που ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στον Αρκτικό κύκλο από τότε που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις.

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν ως συνέπεια να προκαλούνται καταστροφικές πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, οι οποίες παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην Σιβηρία. Στις υψηλές θερμοκρασίες οφείλεται και το λιώσιμο των αιώνιων πάγων στη Ρωσία, που καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα της επικράτειας της. Η Ρωσία επίσης επωφελείται από την κλιματική αλλαγή, καθώς το καλοκαίρι λιώνουν οι πάγοι που κάλυπταν την θαλάσσια οδό στην Αρκτική , γνωστή ως Οδός της Βόρειας Θάλασσας, και επιτρέπουν έτσι την λειτουργία της για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

