Κοινωνία

Εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης και την Κυριακή

Τι και ποιους αφορά η απόφαση του Γιώργου Πατούλη. Τι ζητά ο Περιφερειάρχης Αττικής από το Υπ. Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

«Λύση για τη διευκόλυνση του πλήθους υποψηφίων και νυν οδηγών που βρίσκονται σε αναμονή για θεωρητική εξέταση μετά την πολύμηνη αναστολή των εξετάσεων δίνει η Περιφέρεια Αττικής. Με εντολή του Περιφερειάρχη, Γ. Πατούλη, οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, δύνανται να διενεργούνται και κατά τις Κυριακές.

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών, Βασίλη Γιαννακόπουλου, σύμφωνα με την οποία ο προγραμματισμός και η διενέργεια των εξετάσεων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την αδιάβλητη και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και όλων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης με επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συνηγορεί υπέρ τους αιτήματος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για αύξηση της πληρότητας των αιθουσών εξέτασης με υποχρεωτική διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test) έως και 24 ώρες πριν την εξέταση για τους υποψηφίους και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για τους εξεταστές, με απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2233/τΒ/29-05-2021) επιτράπηκε η επανέναρξη των θεωρητικών εξετάσεων για όλες τις κατηγορίες, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

πλήρωση έως και 50% της χωρητικότητας των αιθουσών διενέργειας των εξετάσεων

τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου

υποχρεωτική χρήση μάσκας

σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο των υποψηφίων

αερισμός της αίθουσας για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων

απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους».