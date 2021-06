Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ: Νέο σοκ με Σπανούλη

Γιατί έμεινε εκτός της τελικής δωδεκάδας ο Βασίλης Σπανούλης.

«Ο κύβος ερρίφθη!». Η εθνική και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ρικ Πιτίνο δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Βασίλη Σπανούλη στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά.

Ο αρχηγός της εθνικής, ο οποίος αποφάσισε να ξαναφορέσει το εθνόσημο στο στήθος, για πρώτη φορά από το Ευρωμπάσκετ του 2015, δεν κατάφερε να προπονηθεί σήμερα. λόγω του τραυματισμου στην γάμπα.

Η απουσία του πρώτου σκόρερ και πρώτου σε ασίστ στην Ιστορία της Euroleague αποτελεί τεράστιο πλήγμα στην προσπάθεια της εθνικής πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Της εθνικής που προ ημερών έχασε και τους τους Γιώργο Πρίντεζη, Ιωάννη Παπαπέτρου, λόγω τραυματισμού. Δεν έφταναν οι λίγες λύσεις στη θέση «5», ο Ρικ Πιτίνο έχασε τους βασικούς παίκτες και στο «4» και στο «3» (εν τη απουσία και του Κώστα Παπανικολάου), για να μείνει και χωρίς την εμπειρία του V-Span στην περιφέρεια. Και μετά την πρόκριση των Μπακς στους τελικούς της Ανατολής του ΝΒΑ απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο θα έχουν υποχρεώσεις και είναι εκτός οριστικά. Ο Σπανούλης προοριζόταν δε για αρχηγός της εθνικής στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά που αρχίζει στις 29 Ιουνίου...

Ως ημερομηνία αναχώρησης για τη Βικτόρια έχει οριστεί η ερχόμενη Παρασκευή (25/6) και ο Πιτίνο έμεινε πλέον με 13 παίκτες και μέχρι την Πέμπτη (24/5) αναμένεται να «κόψει» έναν παίκτη.

Οι 13 Έλληνες διεθνείς που συνεχίζουν στην προετοιμασία της εθνικής για το Προολυμπιακό του Καναδά είναι οι εξής: Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λίνος Χρυσικόπουλος, Μιχάλης Λούντζης, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Καββαδάς, Κώστας Σλούκας, Χάρης Γιαννόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Λεωνίδας Κασελάκης, Ντίνος Μήτογλου, Γιώργος Παπαγιάννης, Νικ Καλάθης.

