Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας και πόσες νέες μολύνσεις ανά περιφερειακή ενότητα εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκαν σημαντικά την Τρίτη οι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ πτωτικά κινήθηκε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 406 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 406 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 3 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων κανένα δεν εντοπίστηκε σε ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική τα νέα κρούσματα ειναι 231, ενώ στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν ακόμη 32 μολύνσεις.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, αν και στις περισσότερες περιοχές παρουσιάζεται πτώση, υπάρχουν περιοχές με αύξηση του ιικού φορτίου.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Λυκουρέζος: Αν κάποιος είναι εν βρασμώ, δεν χτίζει τέτοιο τεχνούργημα (βίντεο)

Λαμία: περαστικός μπήκε στη φωτιά για να σώσει ηλικιωμένη (εικόνες)

Εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης και την Κυριακή