Κορονοϊός - λύματα: που αυξήθηκε το ιικό φορτίο

Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην Αττική. Αναλυτικά στοιχεία από διάφορες περιοχές της χώρας.

Από τον ΕΟΔΥ, παράλληλα με την ενημέρωση για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν "τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ".

Όπως σημειώνεται:

"Τα αποτελέσματα αφορούν στην περίοδο από 14 έως 18 Ιουνίου 2021 και όχι σε ολόκληρη την εβδομάδα 14 ως 20 Ιουνίου λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Πάτρας, της Ξάνθης και των Ιωαννίνων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές. Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και στην Αλεξανδρούπολη εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η δειγματοληψία λόγω βλάβης των δειγματοληπτών και συνεπώς δεν μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα μέχρι την επιδιόρθωσή τους.

Συμπεράσματα: Την περίοδο 14-18 Ιουνίου 2021, παρατηρήθηκαν πτωτικές τάσεις, σε σχέση με την εβδομάδα 7-13 Ιουνίου 2021, στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 5 από τις 10 (5/10) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Καθαρά πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στη Λάρισα (-50%), στην Ξάνθη (-45%) και στην Περιφέρεια Αττικής (-34%), ενώ οριακές ήταν οι μειώσεις στη Θεσσαλονίκη (-27%) και στα Ιωάννινα (-27%). Οριακή αύξηση παρατηρήθηκε στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στο Βόλο (+14%), με τα επίπεδα αυτού να παραμένουν σταθερά χαμηλά. Μείωση παρουσίασαν οι μετρήσεις της μέσης συγκέντρωσης του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο.Οι μεταβολές αυτές όμως δεν αξιολογούνται ποσοτικά λόγω των διακυμάνσεων και των χαμηλών τιμών του ιικού φορτίου. Στην Πάτρα το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων ήταν πολύ χαμηλό και κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου"

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της περιόδου 14-18 Ιουνίου 2021, ανά περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής: Την περίοδο, 14-18/6/21, στην Περιφέρεια Αττικής, συνεχίστηκε η πτωτική πορεία που παρουσιάζει το ιικό φορτίο, με σημαντική μεταβολή (-34%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την εβδομάδα 7-13/6/21.

Θεσσαλονίκη: Την περίοδο 14-18/6/21, στη Θεσσαλονίκη, παρατηρήθηκε εκ νέου μικρή μείωση (-27%) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε σχέση με την εβδομάδα 7-13/6/21. Την τελευταία εβδομάδα το ιικό φορτίο στην πόλη κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Λάρισα: Την περίοδο 14-18/6/21, παρατηρήθηκε μείωση (-50%) των επιπέδων του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Λάρισας σε σχέση με την εβδομάδα 7-13/6/21.

Βόλος: Την περίοδο 14-18/6/21, τα επίπεδα του ιικού φορτίου στον Βόλο παρέμειναν σταθερά χαμηλά, χωρίς να παρατηρείται αξιοσημείωτη μεταβολή (+14%) σε σχέση με την εβδομάδα 7-13/6/21.

Ηράκλειο: Την περίοδο 14-18/6/21, στο Ηράκλειο, παρατηρήθηκε μείωση στην τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων, το οποίο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Χανιά: Το χρονικό διάστημα 14-18/6/21, στα Χανιά, παρατηρήθηκε μειώση στην τιμή του ιικού φορτίου των αστικών λυμάτων, το οποίο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ρέθυμνο: Την εβδομάδα 14-18/6/21, στο Ρέθυμνο, συνεχίστηκε η μείωση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων, το οποίο παραμένει σε 8 χαμηλά επίπεδα.

Πάτρα: Την περίοδο 14-18/6/21, το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Πάτρας παρέμεινε πολύ χαμηλό και κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης των εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Ξάνθη: Την περίοδο 14-18/6/21, παρατηρήθηκε μείωση (-45%) των επίπεδων του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Ξάνθης σε σχέση με την εβδομάδα 7-13/6/21.

Ιωάννινα: Την περίοδο 14-18/6/21, στα Ιωάννινα, το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε μικρή μείωση (-27%), παραμένοντας σταθερά χαμηλό. Σημειώνεται ότι υπήρξε αριθμός μετρήσεων χωρίς ανιχνεύσιμο φορτίο, δηλαδή με ιικό φορτίο κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

