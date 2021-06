Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Self Tests: Συνεχίζεται η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποφάσισε να συνεχιστεί η δωρεάν διάθεσή τους, έπειτα από ψηφοφορία.

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινού και με κοινωνική ευαισθησία το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με ψήφους 11 υπέρ, 3 κατά και 1 λευκό, αποφάσισε τη συνέχιση της δωρεάν διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία για τους επόμενους δύο μήνες.

«Το αίσθημα ευθύνης για την προσπάθεια ελέγχου της Πανδημίας και η Κοινωνική μας Ευαισθησία για την προστασία των πολιτών δεν μας επιτρέπουν άλλες σκέψεις. Ως Φαρμακοποιοί στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες και στηρίζουμε την προστασία τους από τον κορονοϊό», δήλωσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς.

