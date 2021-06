Life

Στο νοσοκομείο ο Λάκης Λαζόπουλος

Εξετάζεται πιθανή παρενέργεια του εμβολίου.

Μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο, από το Σάββατο (19/06) μέχρι τη Δευτέρα (21/06).

Οι γιατροί του συνέστησαν επειγόντως ξεκούραση τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο. Την ίδια στιγμή, οι εξετάσεις στον αγαπημένο καλλιτέχνη συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν η αδιαθεσία του σχετίζεται με τον εμβολιασμό του για τον κορονοϊό.

