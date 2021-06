Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια και την δεύτερη δόση (βίντεο)

Η πορεία του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και η πλατφόρμα για την αλλαγή σκευάσματος για την β΄ δόση του εμβολιίου.

Στην τακτική ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, προχώρησαν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τους νεκρούς και τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο "χάρτης' με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Ακόμη, δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα λύματα για το ιικό φορτίο ανά περιοχή.

