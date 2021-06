Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: τι είπε στην απολογία ο συζυγοκτόνος

Απο ποιους και γιατί ζήτησε "συγγνώμη'. Ποιο αίτημα υπέβαλλε στιςε ανακριτικές Αρχές

"Συγγνώμη" επειδή κατέστρεψε, όπως φέρεται να είπε, δύο οικογένειες αλλά και το μέλλον του παιδιού του, φέρεται να ζήτησε κατά την απολογία του στον ανακριτή ο 33χρονος πιλότος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του Καρολάιν, στις 11 Μαΐου στα Γλυκά Νερά. Παράλληλα, επιχείρησε να αντικρούσει τα στοιχεία της δικογραφίας που καταδεικνύουν ότι προσχεδίασε το έγκλημα.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε στον ανακριτή αίτημα προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στην κάμερα που υπήρχε στο εσωτερικό της μεζονέτας στα Γλυκά Νερά, ώστε να διαπιστωθεί, κατά τους ισχυρισμούς του, πότε ακριβώς αφαιρέθηκε η κάρτα μνήμης της. Ο κατηγορούμενος «κόντρα» στα στοιχεία της δικογραφίας από τα οποία διαφαίνεται ότι η κάρτα από την κάμερα αφαιρέθηκε περίπου τρεις ώρες πριν το έγκλημα εκείνος υποστήριξε, κατά τις πληροφορίες, στην απολογία του στον ανακριτή όσα είχε πει και προανακριτικά όταν ομολόγησε ότι δολοφόνησε την άτυχη Καρολάιν. Ότι δηλαδή, αφαίρεσε την κάρτα μνήμης από την κάμερα μετά το έγκλημα που διέπραξε και όχι πριν από αυτό. Στη συνέχεια όπως έχει υποστηρίξει έκοψε την κάρτα σε κομμάτια και την πέταξε στη λεκάνη της τουαλέτας.

Το δεύτερο αίτημα που υπέβαλλε ενώπιον του ανακριτή ο συζυγοκτόνος αφορά στην κλήση μαρτύρων από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να δώσουν την πλήρη εικόνα για την σχέση που είχε ο ίδιος με την άτυχη 20χρονη. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες προς ενίσχυση του ισχυρισμού του ότι είχε καλή σχέση με το θύμα. Επανέλαβε στον ανακριτή την εκδοχή της έντασης ανάμεσα στους δύο τους που κατέληξε «άθελά του» στον θάνατο της Καρολάιν. Κατά τον κατηγορούμενο, αφού κατάλαβε πως η 20χρονη είναι νεκρή, αποφάσισε να σχεδιάσει τα πάντα ώστε να δηλώσει πως υπήρξαν θύματα ληστείας.

Αυτή την ώρα ο 33χρονος βρίσκεται ενώπιον του εισαγγελέα και απαντά σε ερωτήσεις. Αμέσως μετά ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

