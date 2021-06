Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Ο Γεωργιανός που συνελήφθη για τη ληστεία στο Πικέρμι εξετάστηκε από γιατρό

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας, μετά τις καταγγελίες για βασανισμό του, προκειμένου να… ομολογήσει τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Με αφορμή τις καταγγελίες του Γεωργιανού που συνελήφθη για τη ληστεία στο Πικέρμι, ότι βασανίστηκε από αστυνομικούς προκειμένου να ομολογήσει ότι σκότωσε την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, το Αρχηγείο της Ελληνική Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απορρίπτει τους ισχυρισμούς του, επισημαίνοντας πως ο ίδιος ζήτησε και εξετάστηκε από γιατρό, ο οποίος γνωμάτευσε ότι είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν ζήτησε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με καταγγελία αλλοδαπού κρατουμένου, που αναπαράγεται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, ανακοινώνεται ότι:

Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε να προσπαθεί να εξέλθει από τη χώρα μέσω του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Κήπων. Διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του είχαν προκύψει στοιχεία για συμμετοχή του σε υπόθεση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού, στην οικία τους στο Πικέρμι.

Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, όπου και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ο συλληφθείς εξετάστηκε και από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την υπόθεση των Γλυκών Νερών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα κρατητήρια, ζήτησε και εξετάστηκε από γιατρό, ο οποίος γνωμάτευσε ότι είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν ζήτησε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.»

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούνται άμεσα απαντήσεις για τις καταγγελίες του Γεωργιανού

Ανατριχιαστικές χαρακτηρίζει τις καταγγελίες του Γεωργιανού πολίτη ότι βασανίστηκε επί τέσσερις ημέρες από Έλληνες αστυνομικούς για να ομολογήσει ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος της Καρολάιν Κράουτς, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης.

Όπως αναφέρει: «Τα όσα καταγγέλλει προκαλούν ανατριχίλα: “Τέσσερις μέρες με είχαν δεμένο σε μια καρέκλα. Με χτυπούσαν πολύ άσχημα οι αστυνομικοί, ζαλιζόμουν κι όταν κουραζόταν ο ένας, συνέχιζε ο άλλος. Δεν με ρωτούσαν τίποτα, μόνο μου έλεγαν να ομολογήσω ότι σκότωσα την κοπέλα. Δεν ήξερα για ποια κοπέλα μιλούσαν. Μου έλεγαν “Εσύ τη σκότωσες”. Μετά έμαθα ότι τη σκότωσε ο άντρας της και ότι με κατηγορούσαν για κλοπή. Δεν έχω καμία σχέση με καμία κλοπή. Είχα μόνο πλαστά χαρτιά».

Προκύπτουν πολύ σημαντικά ερωτήματα τόσο για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία, όσο και για τη σκοπιμότητα να επιχειρηθεί να αποσπαστεί η ομολογία ενός αθώου ανθρώπου. Η ακροδεξιά τακτική που ρίχνει το δηλητήριο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, συνεχίζεται είτε από διαρροές της ΕΛ.ΑΣ. και του επιτελικού κράτους, είτε από κυβερνητικά χείλη.»

Ο κ. Σπίρτζης υπογραμμίζει πως «Ζητάμε άμεσα απαντήσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τη φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ. Απαντήσεις που το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη θα κληθεί να δώσει στο ελληνικό κοινοβούλιο», προαναγγέλλοντας την κατάθεση σχετικής ερώτησης άμεσα στη Βουλή.

