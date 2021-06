Πολιτική

Υπουργικό συμβούλιο: Τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν

"Πλούσια" η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου, την Τετάρτη.

Συνεδριάζει, την Τετάρτη και ώρα 11:00, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου:

Εισήγηση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον αναπληρωτή υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη με θέμα: H κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας - Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

και τον αναπληρωτή υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη με θέμα: H κατάσταση και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας - Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής Παρουσίαση από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών Παρουσίαση από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, τον υφυπουργό Παναγιώτη Τσακλόγλου και την υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά, β) Νομοσχέδιο για την παιδική προστασία

τον υφυπουργό Παναγιώτη Τσακλόγλου και την υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά, β) Νομοσχέδιο για την παιδική προστασία Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Αναπτυξιακός νόμος: Ελλάδα 2.0, β) Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1

και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Αναπτυξιακός νόμος: Ελλάδα 2.0, β) Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1 Παρουσίαση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για τη διάρθρωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και την οργάνωση και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας

του νομοσχεδίου για τη διάρθρωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και την οργάνωση και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας Παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2017/2455, 2019/1995, σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών

και τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2017/2455, 2019/1995, σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση για το νέο Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ

για το νέο Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ Ενημέρωση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μετανάστευσης 2021-2027

για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Μετανάστευσης 2021-2027 Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για την έγκριση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

για την έγκριση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα, σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 42/30.9.2020 ως προς τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021

και τον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα, σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 42/30.9.2020 ως προς τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021 Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα σχετικά με την επιλογή προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και προέδρου του Αρείου Πάγου

σχετικά με την επιλογή προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και προέδρου του Αρείου Πάγου Εισήγηση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με την επιλογή προέδρου και αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

σχετικά με την επιλογή προέδρου και αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα σχετικά με την πρόταση για την επιλογή Διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

και τον αναπληρωτή υπουργό Στέλιο Πέτσα σχετικά με την πρόταση για την επιλογή Διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Εισήγηση από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια σχετικά με τον καθορισμό της ετήσιας χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους

σχετικά με τον καθορισμό της ετήσιας χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους Εισήγηση από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ 'Ακη Σκέρτσο για τον απολογισμό και προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου: α) Παρουσίαση απολογισμού α' εξαμήνου 2021, β) Έγκριση στόχων 2022, γ) Έγκριση αναθεωρήσεων Ενοποιημένου Σχεδίου Δράσης, δ) Παρουσίαση και έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ελλάδα Μπροστά 2.0.

Στις 14:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyer

Στις 17:00 θα απευθύνει χαιρετισμό στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), στο Ζάππειο Μέγαρο.

