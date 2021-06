Κόσμος

Ιταλία: Ξύπνησε από κώμα μετά από 40 ημέρες – Την μαχαίρωσε 18 φορές ο πρώην σύντροφος της

Σε “θαύμα” αποδίδεται το γεγονός ότι επέζησε. Νεκρός από την επίθεση ο 19χρονος γιος της.

Η Πάολα Πίρας, 50 ετών από το Τορτολί της Σαρδηνίας, μετά από τέσσερις εβδομάδες σε κώμα, άρχισε να παρουσιάζει σημεία βελτίωσης. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από επίθεση του πρώην συντρόφου της, ενός 30χρονου Πακιστανού, ο οποίος προσπάθησε να την δολοφονήσει. Την μαχαίρωσε 18 φορές, με πρωτοφανή βία, σε όλα τα ζωτικά της όργανα, και το ότι η γυναίκα κατάφερε να επιζήσει, σύμφωνα με τους γιατρούς, «αποτελεί σχεδόν θαύμα».

Η ιστορία της Πάολα Πίρας, έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όλη την Ιταλία. Διότι την στιγμή που ο πρώην σύντροφός της, αποφάσισε να της επιτεθεί (δεν δεχόταν το τέλος του δεσμού τους) ο γιος της γυναίκας, 19 ετών, την προστάτευσε με το σώμα του. Είχε γεννηθεί από τον πρώτο της γάμο, και είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην μητέρα του.

Σήμερα, η 50χρονη, μόλις “ξύπνησε” ζήτησε να μιλήσει με τον Μίρκο, με τον γιό της. Προς το παρόν, οι ψυχολόγοι και οι γιατροί του νοσοκομείου, δεν της είπαν την σκληρή αλήθεια. Ότι ο 19χρονος Μίρκο δολοφονήθηκε από τον δράστη.

Οι γιατροί φοβούνται ότι αν, σε αυτή την φάση, η γυναίκα μάθει την είδηση του τραγικού χαμού του γιού της, η υγεία της μπορεί να επιδεινωθεί επικίνδυνα. Προς το παρόν, περιμένουν να σταθεροποιηθεί, και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να βρουν τα κατάλληλα λόγια, για να περιγράψουν μια ακόμη ιστορία βίας σε βάρος των γυναικών και των οικογενειών τους.

Dopo piu di un mese e uscita dal coma Paola Piras, la donna accoltellata in provincia di Nuoro dall'ex compagno. Al risveglio ha chiesto del figlio Mirko. Non sa che e stato ucciso nel tentativo di difenderla pic.twitter.com/3cdvYvNFfF — Tg3 (@Tg3web) June 21, 2021

