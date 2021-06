Πολιτική

Κύπρος: καταγγελία στον ΟΗΕ για τις τουρκικές προκλήσεις

Τι αναφέρει σε επιστολή του, με αποδέκτη τον Αντόνιο Γκουτέρες, ο μόνιμοςαντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό.

Νέα Υόρκη

του Θανάση Κ. Τσίτσα

Τις παράνομες τουρκικές ενέργειες επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με την προκλητική στάση της Άγκυρας στις πολιτικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, κατήγγειλε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, με επιστολή του προς τον ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με αφορμή τις παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που σημειώθηκαν από την Τουρκία κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Η επιστολή, κυκλοφόρησε τη Δευτέρα ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Απομονωμένη και μόνη και σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, όπως ορίζεται, μεταξύ άλλων, από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Τουρκία επιμένει στους παράνομους ισχυρισμούς της προσπαθώντας να επιβάλει τις απόψεις της για αυτό που αποκαλεί «τρέχουσες πραγματικότητες επί του εδάφους». Σύμφωνα με την Τουρκία, οι λεγόμενες «πραγματικότητες επί του εδάφους» είναι στην πραγματικότητα η κατάσταση που δημιούργησε στην Κύπρο μέσω της χρήσης βίας, κατά παράβαση του άρθρου 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της στρατιωτικής κατοχής του ενός τρίτου της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις επακόλουθες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», καταγγέλλει στην επιστολή του ο κ. Χατζηχρυσάνθου.

Ο Κύπριος μόνιμος αντιπρόσωπος επισημαίνει ότι δυστυχώς, αυτή η τουρκική αντίληψη για την «πραγματικότητα» οδήγησε την άτυπη συνάντηση πέντε συν ένα για την Κύπρο (Γενεύη, 27-29 Απριλίου 2021) σε αβέβαιο τέλος.

«Ορίζοντας ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των επίσημων συνομιλιών την «αναγνώριση δύο κρατών στην Κύπρο», κατά κατάφωρη αντίφαση των διατάξεων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε εμφανή αδιαφορία προς τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών και του υφιστάμενου σώματος εργασίας, η Τουρκία, σε συνεννόηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, κατέστησε αδύνατο για τα συμμετέχοντα μέρη να δουν έναν καθαρό δρόμο ως προς τον καλύτερο τρόπο για να ξεπεράσουν το αδιέξοδο μέσω επίσημων διαπραγματεύσεων», αναφέρει η επιστολή.

Εξίσου ανησυχητικό, χαρακτηρίζει ο κ. Χατζηχρυσάνθου το γεγονός ότι η Τουρκία αγνόησε την έκκλησή του Γενικού Γραμματέα προς όλα τα μέρη της Γενεύης να απέχουν από μονομερείς πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση και προχώρησε πρόσφατα στον διορισμό ενός λεγόμενου «Προξένου» στην κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου.

«Εν προκειμένω, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στο ψήφισμα 550 (1984), το Συμβούλιο Ασφαλείας, αφού δήλωσε ότι ανησυχεί σοβαρά για τις περαιτέρω αποσχιστικές πράξεις στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που παραβίαζαν το ψήφισμα 541 ( 1983), δηλαδή, η υποτιθέμενη ανταλλαγή πρεσβευτών μεταξύ της Τουρκίας και της νομικά άκυρης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», καθώς και από άλλες ενέργειες ή απειλές δράσεων που αποσκοπούσαν στην περαιτέρω εδραίωση του δήθεν ανεξάρτητου κράτους και της διαίρεσης της Κύπρου, καταδίκασε αυτές τις πράξεις, κηρύττοντάς τες παράνομες και άκυρες και ζήτησε την απόσυρσή τους», αναφέρει ο Κύπρος πρέσβης.

Ωστόσο, επισημαίνει ο κ. Χατζηχρυσάνθου, αντί συμμόρφωσης με αυτά τα ψηφίσματα, η Τουρκία συνεχίζει εσκεμμένα να παραγνωρίζει το διεθνές δίκαιο επιταχύνοντας τα παράνομα σχέδια και ενέργειές της στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων και υπονομεύοντας τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο μέσω της επιθετικής συμπεριφοράς και της ρητορικής της. Και παραθέτει ως πειστήριο απόσπασμα από ομιλία του προέδρου Ερντογάν σε Τούρκους νέους, με αφορμή την Ημέρα της Νεολαίας και του Αθλητισμού, στις 19 Μαΐου.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν περιοριζόταν στα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά ήταν παντού» και ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έκανε βήματα στην Παλαιστίνη, την Κύπρο, την ανατολική Μεσόγειο και το Ιράκ.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της χώρας του στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχητικές πληροφορίες ότι μια τουρκική βάση με drone λειτουργεί στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και επανέλαβε ότι θα το επισκεφθεί στις 20 Ιουλίου για την επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974, ώστε να “στείλει τα απαραίτητα μηνύματα σε ολόκληρο τον κόσμο”».

Καταλήγοντας, ο πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου διαβεβαιώνει τον Γενικό Γραμματέα πως παρ’ όλα τα εμπόδια, παραμένουμε δεσμευμένοι στην προβλεπόμενη μορφή διευθέτησης μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται σε πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Σε αυτό το πλαίσιο, μας ενθαρρύνει η δήλωση επιμονής και αποφασιστικότητάς σας σχετικά με τις προσπάθειες για επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της άτυπης συνάντησης πέντε συν ένα της Γενεύης», συμπλήρωσε.

