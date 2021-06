Κόσμος

ΟΗΕ: επίσκεψη Λουτ στην Κύπρο

Η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει προγραμματίσει σειρά επαφών.

Νέα Υόρκη

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ με σκοπο να διαπιστώσει αν υπάρχει κοινό έδαφος για σύγκληση μιας νέας διάσκεψης για την Κύπρο. Η Αμερικανίδα αξιωματούχος του ΟΗΕ, αναμένεται να φτάσει αργά τη Δευτέρα στο νησί και την Τρίτη το πρωί όπως έχει επισήμως ανακοινωθεί από τη Λευκωσία θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 09:30.

Στα Κατεχόμενα θα περάσει μετά το μεσημέρι για να συναντήσει τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή από τα Ηνωμένα Εθνη, η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της για να διαπιστώσει εάν μπορεί να εξευρεθεί κοινό έδαφος μεταξύ των πλευρών, το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγω της εμμονής της τουρκικής πλευράς σε αλλαγή της βάσης των συνομιλιών.

Η ίδια πηγή σημείωσε πως o ΓΓ του ΟΗΕ δεν είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μια νέα άτυπη διάσκεψη τύπου 5+1 για το Κυπριακό και πως η κ. Λουτ δεν θα εισηγηθεί στον κ. Γκουτέρες την πραγματοποίηση μίας νέας άτυπης διάσκεψης εκτός αν δει πως υπάρχει κοινό έδαφος «πάνω στο οποίο να κτίσουμε. Και επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινό έδαφος», πρόσθεσε.

Η κ. Λουτ θα φθάσει στην Κύπρο από τη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 21 Ιουνίου αργά το απόγευμα. Την Τρίτη θα παρακαθίσει νωρίς το πρωί σε σύσκεψη με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Στις 09.30 θα έχει συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και μετά το μεσημέρι θα συναντηθεί στα κατεχόμενα με τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.