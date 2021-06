Πολιτική

Μηταράκης: Η Ελλάδα δεν θα γίνει η πύλη της Ευρώπης για δίκτυα λαθρεμπορίου

Μίλησε για τη μεταναστευτική κρίση, προσκεκλημένος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics.

«Η Ελλάδα παρέχει άσυλο σε όσους δικαιούνται, αλλά δεν θα επιτρέψει να είναι η πύλη της Ευρώπης για δίκτυα λαθρεμπορίου», τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, στην 18η εκδήλωση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, με θέμα τη μεταναστευτική κρίση και τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη (Migration Crisis and its Impact for Europe).

Ο κ. Μηταράκης τόνισε, ότι η Ελλάδα «ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική» και επεσήμανε ότι «η χώρα μας παρέχει άσυλο σε όσους δικαιούνται, αλλά δεν θα επιτρέψει να είναι η πύλη της Ευρώπης για δίκτυα λαθρεμπορίου.» Πρόσθεσε μάλιστα, ότι «προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η προστασία των δικαιωμάτων των νησιωτών και των μεταναστών με γνώμονα να μην επιτραπεί πάλι τα πέντε νησιά του Αιγαίου να αφεθούν στην τύχη τους, αντιμετωπίζοντας δυσανάλογο βάρος με αυτό που μπορούν να φέρουν εις πέρας.»

Οι προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Μηταράκης για την διαχείριση της μετανάστευσης στο μέλλον εδράζονται στους εξής τρεις πυλώνες:

τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ την κατάρριψη του επιχειρηματικού μοντέλου των λαθρεμπόρων την ενίσχυση των νομικών οδών μετανάστευσης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έκανε λόγο για τον κρίσιμο ρόλο της Frontex στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και επανέλαβε την πρόταση της Ελλάδας για εμπλοκή της Frontex εκτός των χωρικών υδάτων της Ευρώπης για την αποτελεσματική πρόληψη παράνομων διελεύσεων και την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο μεταναστών.

Αναφορικά με την διαπραγμάτευση για το Νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι «η ΕΕ οφείλει να βρει τρόπους να μειώσει την πίεση της μετανάστευσης, να μειώσει τις πρωτογενείς και δευτερογενείς ροές και να προστατεύσει τα κοινά μας σύνορα, δίνοντας έμφαση στην εξωτερική διάσταση» και πως «για την Ελλάδα και τις μεσογειακές χώρες πρώτης υποδοχής, τις ΜΕD5, είναι σημαντικό η επίτευξη συμφωνίας να σηματοδοτεί την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το ισότιμο και δίκαιο μοίρασμα των βαρών μεταξύ των κρατών-μελών της».

