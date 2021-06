Αθλητικά

Κουλιμπαλί: Έστειλε πλοίο με φάρμακα και τρόφιμα στη Σενεγάλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστική πρωτοβουλία ανθρωπιάς από τον Σενεγαλέζο ποδοσφαιριστή της Νάπολι, που δεν ξεχνά τους φτωχούς στην πατρίδα του.

Ένα “δώρο” με αφορμή τα 30ά γενέθλιά του, που γιόρτασε πριν από δύο ημέρες, αποφάσισε να κάνει στην πατρίδα του, τη Σενεγάλη, ο 30χρονος Καλιντού Κουλιμπαλί.

Ο αμυντικός της Νάπολι έστειλε ένα πλοίο φορτωμένο με φάρμακα, μάσκες, τρόφιμα και δύο ασθενοφόρα στη χώρα της δυτικής Αφρικής. Το φορτίο αναμένεται στο Ντακάρ σε περίπου μία εβδομάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κουλιμπαλί προχωράει σε τέτοιες κινήσεις αλληλεγγύης. Αυτήν τη φορά θέλησε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στη χώρα του. Βρίσκεται σε διακοπές στην πατρίδα του, όπου πραγματοποιεί συναντήσεις με διάφορες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για την υποστήριξη του πληθυσμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: ο συζυγοκτόνος σε κελί VIP, δίπλα στον Φουρθιώτη

Μητσοτάκης για Γραμμή 4 του Μετρό: Θα ξανακάνουμε την πόλη μας φιλική και βιώσιμη

Σταύρος Δογιάκης: βρέθηκε νεκρός ο επιχειρηματίας