Φάουτσι για ινδική μετάλλαξη: Είναι η μεγαλύτερη απειλή παγκοσίως

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια έναντι της παραλλαγής Δέλτα, σύμφωνα με τον δρ. Φάουτσι

Η παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, θέτει την μεγαλύτερη απειλή στην προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαλείψουν την Covid-19 στην επικράτειά τους.

Αυτό δήλωσε ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο δρ. Άνθονι Φάουτσι, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας με δημοσιογράφους.

«Η μεταδοτικότητα είναι αδιαμφισβήτητα μεγαλύτερη στην παραλλαγή Δέλτα από το αρχικό στέλεχος της Covid-19», δήλωσε ο κορυφαίος υγειονομικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, ειδικός στις μολυσματικές νόσους, προσθέτοντας ότι «αυτή συνδέεται με αυξημένη σοβαρότητα της νόσου».

Ο δρ. Φάουτσι τόνισε ότι τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου Pfizer/BioNTech, είναι αποτελεσματικά έναντι της νέας παραλλαγής της Covid-19.

Η Δέλτα εξελίσσεται σε παγκοσμίως κυρίαρχη παραλλαγή του ιού, δήλωσε την Παρασκευή η Σουμία Σουαμινάθαν, επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

