Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπαλάσκας: Επίθεση με μπογιές στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι έβαλαν στο “στόχαστρο” το σπίτι του συνδικαλιστή αστυνομικού, ο οποίος είχε προκαλέσει αντιδράσεις με δηλώσεις του για τη δολοφονία στα Γλυκά Νερά.

Επίθεση με μπογιές εξαπέλυσαν άγνωστοι, το βράδυ της Τρίτης, στο σπίτι του συνδικαλιστή αστυνομικού, Σταύρου Μπαλάσκα.

Οι δράστες πέταξαν μπογιές στο σπίτι και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες ο Σταύρος Μπαλάσκας πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων με δηλώσεις που έκανε για την υπόθεση της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά και την μεταχείριση του δράστη αν από την αρχή ομολογούσε την πράξη του, με αποτέλεσμα να διαταχθεί εισαγγελική έρευνα.

Ωστόσο, σε νέες του δηλώσεις το πρωί του Σαββάτου στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο για παρερμηνεία των δηλώσεων του και όχι για «οδηγίες προς εγκληματίες».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Γραμμή 4 του Μετρό: Θα ξανακάνουμε την πόλη μας φιλική και βιώσιμη

Σταύρος Δογιάκης: βρέθηκε νεκρός ο επιχειρηματίας

Ο Στέλιος Ρόκκος θρηνεί για τον αδελφό του