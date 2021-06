Κοινωνία

Πετράλωνα: συνελήφθη ο βιαστής της καθαρίστριας

Πως έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ ο 35χρονος αλλοδαπός.

Συνελήφθη στη Νέα Φιλαδέλφεια απο αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασσφαλείας Αττικής σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ, 35χρονος Βούλγαρος κατηγορούμενος για παράνομη κατακράτηση και βιασμό της 50χρονης καθαρίστριας στα Πετράλωνα.

Ένοικοι της πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε η επίθεση στην άτυχη γυναίκα, μίλησαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τις στιγμές που έζησαν δίπλα της όταν η καθαρίστρια κατόρθωσε να ξεφύγει από τα χέρια του.

"Ήταν απόγευμα όταν πέταξε τη σκάλα στον ακάλυπτο έτσι καταλάβαμε ότι κινδύνευε" είπε η γυναίκα που πρώτη βρήκε την 50χρονη. "Βγήκα εγώ και η μητέρα μου, της έκανα παρέα, κάναμε επώνυμη καταγγελία. Δεν ακούσαμε τίποτα πριν" πρόσθεσε η μάρτυρας.

"Δεν την αναγνώρισα. Ήταν παραμορφωμένη από τα χτυπήματα, άσχημα κακοποιημένη" τόνισε άλλος ένοικος της πολυκατοικίας, που αντίκρισε μισόγυμνη την καθαρίστρια καθώς εκείνη ζητούσε βοήθεια.

