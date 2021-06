Κόσμος

Ιταλία: γιγαντιαία κινητοποίηση για εξαφάνιση του μικρού Νικόλα

Στις έρευνες συμμετέχουν και ελικόπτερα τελευταίας τεχνολογίας με σκάνερ θερμότητας.

Ο μικρός Νικόλα, δυο μόλις ετών, εξαφανίσθηκε από το σπίτι του, σε μια ορεινή περιοχή της Τοσκάνης.

Όπως δήλωσαν οι γονείς του στους καραμπινιέρους, το πρωί ξύπνησαν και το παιδί δεν ήταν στο κρεβάτι του, στο δωμάτιό του. Το σπίτι βρίσκεται τους σε μια απομονωμένη, ορεινή περιοχή και η οικογένεια ασχολείται με βιολογική παραγωγή μελιού.

Τις τελευταίες ώρες οι άνδρες και γυναίκες της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας συμμετέχουν στις έρευνες και με ελικόπτερο τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο χρησιμοποιεί σκάνερ θερμότητας. Η πρώτη κατοικημένη περιοχή βρίσκεται σε απόσταση δυο χιλιομέτρων. Πρόκειται για το οικολογικό χωριό Καμπανάρα.

Ο μικρός Νικόλα, σύμφωνα με τους γονείς του, ήταν συνηθισμένος να βγαίνει στον κήπο του σπιτιού και να απομακρύνεται, σε μια λογική απόσταση, από την αγροικία όπου επέλεξε να ζήσει η οικογένεια.

Οι έρευνες, πάντως, σε κοντινή λίμνη, δεν έφεραν αποτέλεσμα και 18 ομάδες εθελοντών, μαζί με πυροσβέστες και καραμπινιέρους, ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να βρουν ζωντανό το παιδί, μέσα στις επόμενες ώρες.

