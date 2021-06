Κοινωνία

Πετράλωνα: στον εισαγγελέα ο 35χρονος για τον βιασμό της καθαρίστριας

Παρίστανε τον ζητιάνο σε παρκάκι της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου τον έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια συνελήφθη, αργά το βράδυ της Τρίτης, ο 35χρονος Βούλγαρος που φέρεται ως ο δράστης του βιασμού της 50χρονης καθαρίστριας, το περασμένο Σάββατο, μέσα στο διαμέρισμά του, στα Κάτω Πετράλωνα. Σημειώνεται, ότι η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρίστανε τον ζητιάνο σε παρκάκι της Νέας Φιλαδέλφειας και εκεί τον έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο αλλοδαπός αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του, ενώ μαζί του συνελήφθη και ένας άνδρας, κατηγορούμενος για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 35χρονος αλλοδαπός, που κατηγορείται για παράνομη παρακράτηση και βιασμό, κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, ενώ εντός της ημέρας πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί το 2015 για τον βιασμό μιας νεαρής φοιτήτριας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή διατάραξης οικιακής ειρήνης και κακοποίηση ζώων, ενώ αποφυλακίστηκε το 2020.

