Κορονοϊός – Βραζιλία: δεν έχει τέλος ο εφιάλτης

Περισσότεροι από 2.300 ασθενείς με κορονοϊό, κατέληξαν τις τελευταίες 24ώρες στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που θρηνεί πάνω από μισό εκατομμύριο θύματα.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 2.131 ασθενείς με την COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν ακόμη 87.822 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Επισήμως, ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο –212 εκατ. κάτοικοι– κράτος της Λατινικής Αμερικής έχει φθάσει μέχρι εδώ τους 504.717 νεκρούς επί συνόλου 18 εκατομμυρίων και πλέον μολύνσεων.

Η Βραζιλία ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο νεκρούς το Σάββατο. Ειδικοί εκφράζουν φόβους πως η χώρα πλήττεται ήδη από τρίτο κύμα, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμα πιο φονικό, καθώς μπαίνει ο χειμώνας του νότιου ημισφαιρίου.

