Γλυκά Νερά - δικηγόρος πιλότου: Ο ίδιος ζήτησε την τιμωρία και προφυλάκισή του (βίντεο)

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δράστη, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα όσα υποστήριξε ενώπιων του ανακριτή ο πελάτης του.

Τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε ο πιλότος που ομολόγησε πως είναι ο δράστης του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά. Μετά από μία επίπονη απολογητική διαδικασία ο 33χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη γνώμη του δικαστικού λειτουργού και του Εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δράστη, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης για τα όσα υποστήριξε ενώπιων του ανακριτή ο πελάτης του, ενώ μίλησε στον ΑΝΤ1ενώ Ο ίδιος ζήτησε την τιμωρία του και την προφυλάκισή του και όχι μόνο" είπε χαρακτηριστικά. αρνήθηκε ότι ο 33χρονος ισχυρίστηκε πως απουσιάζουν οι προϋποθέσεις του νόμου που πρέπει να συντρέχουν για να είναι δυνατόν να επιβληθεί η προσωρινή κράτηση του. "Δεν είναι αλήθεια." είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την κάμερα ασφαλείας και την κάρτα που αφαιρέθηκε από αυτήν ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι με αίτημα του ανακριτή αιτήθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στην κάμερα που βρισκόταν στο ισόγειο του σπιτιού, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής ώρα που αφαιρέθηκε η κάρτα sim. Όσον αφορά στο αίτημα του εντολέα του να κληθούν φίλοι και συγγενείς για να δώσουν την πλήρη εικόνα για τη μεταξύ τους σχέση, είπε ότι και ο ίδιος ο ανακριτής θέλει να μάθει ποια ήταν η πραγματική σχέση των δύο ατόμων και τι πραγματικά υπήρχε μεταξύ τους. Σε ερώτηση για το εάν ο 33χρονος αναφέρθηκε στο παιδί του και στην κίνησή του να ακουμπήσει τη μικρή Λυδία πάνω στο άψυχο σώμα της μητέρας του, απάντησε ότι ο πελάτης του έδωσε ορισμένες απαντήσεις, αλλά όπως είπε, ήταν ακραίες οι καταστάσεις εκείνο το βράδυ... Παράλληλα, ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι ο πελάτης του έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει, παρά το ότι προς τα έξω δείχνει μια ψυχρή εικόνα. "Στην ανάκριση δεν ήταν αυτό που φαίνεται προς τα έξω. Έσκυψε πολλές φορές το κεφάλι και ήταν σε μια αρκετά πιεσμένη ψυχολογική κατάσταση. Τουλάχιστον αυτό είδα εγώ" είπε χαρακτηριστικά. Σχετικά με κάποια δημοσιεύματα που θέλουν τον 33χρονο να είχε επιτεθεί και στο παρελθόν στην άτυχη Καρολάιν, δεδομένων κάποιων ευρημάτων στην πόρτα της κραβατοκάμαρά τους, απάντησε ότι από τα στοιχεία δεν έχει προκύψει κάτι άλλο.

