Γώγος για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: απέχουμε ακόμη αρκετά από το τείχος ανοσίας (βίντεο)

Οι προβλέψεις για το πώς θα κινηθούν οι επιδημιολογικοί δείκτες και ο φόβος των μεταλλάξεων. Πότε θα βγάλουμε τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους.

Ο καθηγητής παθολογίας – λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι αν και τα νέα για την πανδημία είναι καλά, απέχουμε ακόμη αρκετά από το χτίσουμε το περίφημο τείχος ανοσίας.

Όπως είπε ο κ. Γώγος, για να αποκτήσουμε ανοσία θα πρέπει να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού και μάλιστα με τα νέα στελέχη που κυριαρχούν, ενδεχομένως αυτό το 70% να χρειαστεί να είναι ακόμη υψηλότερο.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έχει εμβολιαστεί έστω και με μια δόση το 43% του πληθυσμού, άρα απέχουμε ακόμη αρκετά από το 70% και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια παγκόσμια πανδημία και σε αυτό το επίπεδο ο εμβολιασμός κινείται αρκετά χαμηλότερα.

Ο κ. Γώγος είπε επίσης ότι όλοι οι επιδημιολογικοί δείκτες είναι βελτιωμένοι και μάλιστα προβλέπεται ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, αλλά προειδοποίησε ότι υπάρχει ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να προκύψουν νέες εξάρσεις.

Σε ότι αφορά τις μάσκες, ο κ. Γώγος είπε ότι σύντομα θα υπάρξουν νέες οδηγίες και θα αφορούν όλο τον πληθυσμό καθώς πρακτικά δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε εμβολιασμένους και μη όταν μιλάμε για εξωτερικούς χώρους, συμπληρώνοντας όμως πως εδώ τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης και όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι καλό θα είναι να συνεχίσουν να φορούν μάσκες, κυρίως για δική τους προστασία.

