Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: θα ζητήσουμε την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού

Η δήλωση της μητέρας της Καρολάιν για τη μικρή Λυδία, όπως τη μετέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας μέσω ΑΝΤ1.

Την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού της Καρολάιν θα διεκδικήσει η οικογένειά της, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος της δολοφονίας στα Γλυκά Νερά. Όπως είπε ο Θανάσης Χαρμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, το οικογενειακό περιβάλλον της Καρολάιν είναι απολύτως κατάλληλο τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της ανατροφής του παιδιού.

Ο κ. Χαρμάνης έκανε γνωστό ότι οι δύο οικογένειες έχουν μεταξύ τους επικοινωνία για το παιδί και ότι υπάρχει διάθεση συναίνεσης αλλά εάν τελικά δεν καταλήξουν σε κάποια συναινετική λύση, θα κατατεθεί, από πλευράς της οικογένειας της Καρολάιν, αίτημα για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στη γιαγιά.

Ο δικηγόρος μετέφερε μάλιστα και μια δήλωση της μητέρας της 20χρονης, μέσω της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”. “Μου πήρε το παιδί μου, εάν χάσω και το εγγόνι μου, θα είναι η χαριστική βολή για μένα” δηλώνει χαρακτηριστικά η μητέρα της Καρολάιν μέσα στον οδυρμό, στον θρήνο της και στην οδύνη που της έχει δημιουργηθεί, πως χαρακτηριστικά είπε ο δικηγόρος.

“Καταλαβαίνετε ότι το εγγόνι αυτό θα είναι μια παρηγοριά για εκείνους” τόνισε και πρόσθεσε: “Ο καιρός περνάει, το παιδί αυτό κάποια στιγμή θα αρχίσει να ζητά απαντήσεις και τότε θα χρειαστούμε και τη βοήθεια ειδικών για να μπορέσει να επανέλθει και να ισορροπήσει ψυχικά”.

Σε ερώτηση για την "επιθετική συμπεριφορά" που καταλογίζει στην 20χρονη ο κατ΄ ομολογία δολοφόνος, ο κ. Χαρμάνης απάντησε: "Φυσικά ο κατηγορούμενος μπορεί να ισχυριστεί οτιδήποτε νομίζει ότι τον βοηθά, αλλά οποιοσδήποτε ισχυρισμός για το παρελθόν και για το εάν υπήρχαν προστριβές μεταξύ τους, δεν μπορεί να τον βοηθήσει".

