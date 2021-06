Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στο Περού (βίντεο)

Κάτοικοι της περουβιανής πρωτεύουσας βγήκαν στους δρόμους έντρομοι...

Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών έπληξε τη Λίμα και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών του κεντρικού Περού στον Ειρηνικό το βράδυ της Τρίτης, χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές ως εδώ.

Η σεισμική δόνηση, που το περουβιανό Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο αρχικά εκτίμησε πως ήταν ισχύος 5,8 βαθμών, καταγράφηκε χθες Τρίτη στις 21:54 (τοπική ώρα· σήμερα Τετάρτη στις 05:54 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε βάθος 32 χιλιομέτρων και σε απόσταση 33 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από τη Μάλα, παράκτια περιοχή περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Λίμα. Η περουβιανή υδρογραφική υπηρεσία απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να χτυπήσει τσουνάμι.

Κάτοικοι της περουβιανής πρωτεύουσας βγήκαν στους δρόμους έντρομοι, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο σεισμός «ήταν πολύ δυνατός, ταρακούνησε όλο το σπίτι, αναγκάστηκα να βγω έξω», είπε η Χούλια Λάσαρο Ροδρίγκες, 60 ετών. Στην Κόστα Βέρδε («Πράσινη Ακτή»), αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων από ύψος 80 μέτρων, μετέδωσε το περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο Canal N.

Το Περού πλήττεται κάθε χρόνο από τουλάχιστον τριάντα σεισμούς που γίνονται αισθητοί από τον πληθυσμό, καθώς βρίσκεται πάνω στον επιλεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, περιοχή με έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα λόγω των μετακινήσεων τεκτονικών πλακών, κατά μήκος των δυτικών ακτών της αμερικανικής ηπείρου.

Ο σεισμός σημειώθηκε καθώς το Περού περιμένει ακόμη να μάθει το επίσημο αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών της 6ης Ιουνίου και η πολιτική ατμόσφαιρα είναι ολοένα περισσότερο τεταμένη.





