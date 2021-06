Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος για κορονοϊό: δεδομένο το τέταρτο κύμα της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις μάσκες, τους εμβολιασμούς, αλλά και το παράδειγμα του Ισραήλ που ενώ είχε μηδενίσει τα κρούσματα, είχε μια μικρή «έκρηξη».

Για την πορεία της επιδημίας στη χώρα, τις μάσκες και τα εμβόλια μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Όπως είπε, παρά τα πάρα πολύ καλά στοιχεία, συνεχίζουμε να έχουμε τουλάχιστον 60 καινούριες εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι. Η πιθανότητα να βρεθεί σε ΜΕΘ εμβολιασμένος με μια δόση είναι μικρή.

Τόνισε, δε, ότι «η ύφεση δεν πρέπει να είναι λόγος για να μην εμβολιαστούμε. Πρέπει να πετύχουμε το τείχος ανοσίας μέσα στο καλοκαίρι. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν θα φτάσουμε το 70% ανοσίας».

Εξήγησε, μάλιστα, με το παράδειγμα του Ισραήλ, ότι παρόλο που έχουν φτάσει στο 56% οι πλήρως εμβολιασμένοι και είχαν μηδενίσει τα κρούσματα, χτες είχαν μια μικρή έκρηξη κρουσμάτων πιθανώς από τη μετάλλαξη Δέλτα.

«Αν δεν εμβολιάσουμε το ποσοστό που χρειάζεται για να μη βρίσκει ο ιός χώρο να μεταδίδεται, τα πιο μεταλλαγμένα στελέχη του ιού μπορούν να εισχωρήσουν», επεσήμανε ο καθηγητής.

Ο κ. Βασιλακόπουλος, διευκρίνισε, επίσης, ότι το 55% δεν είναι αρκετό για να λήξει για πάντα την επιδημία. «Πρέπει να πάμε σε υψηλότερα νούμερα. Και πρέπει να πάμε μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί αν το καλοκαίρι χρειαζόμαστε 70%, το Δεκέμβρη ή το Νοέμβρη θα χρειαζόμαστε 80-85%».

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι «το τέταρτο κύμα θα έρθει σίγουρα και θα αφορά τους μη εμβολιασμένους ή τους ανοσοκατεσταλμένους που δε μπόρεσαν με το εμβόλιο να κάνουν πλήρη κάλυψη».

Όσον αφορά τους εμβολιασμένους είπε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα να νοσήσει σοβαρά κάποιος. Για τα αντισώματα ανέφερε ότι στο 6-9μηνο είναι γύρω στο 90%.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις μάσκες, είπε ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να τις βγάλουμε, εξηγώντας ότι σε εξωτερικό χώρο, όταν υπήρχε η σύσταση να φοράμε τη μάσκα όπου υπάρχει συνωστισμός, ο κόσμος δεν τη φορούσε. Επομένως, έγινε υποχρεωτική. Όταν έχει λίγο κόσμο στο δρόμο, δεν είναι ανάγκη να φοράμε μάσκα.

Πηγή: skai.gr

Ιταλία: γιγαντιαία κινητοποίηση για εξαφάνιση του μικρού Νικόλα