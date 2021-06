Κόσμος

Ουκρανία: έκρηξη και φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Το κτήριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ υπήρξαν και θύματα μετά την έκρηξη.

Έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Κίεβο προκάλεσε φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε και στους από πάνω ορόφους, φτάνοντας τον τελευταίο όροφο του κτηρίου.

Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για πολλές ώρες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι ομάδες διάσωσης βρήκαν τη σορό ενός 47χρονου, στο σπίτι του οποίου είχε γίνει η έκρηξη.

Συνολικά 14 άτομα τραυματίστηκαν, τρία εκ των οποίων χρειάστηκαν νοσηλεία.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του κτηρίου έμειναν έξω ή σε συγγενείς τους τη νύχτα.

Ειδική επιτροπή, στην πόλη Bilohorodka, όπου έγινε η έκρηξη, αποφασίζει πού θα μείνουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας, όσο θα διαρκέσουν οι έρευνες, καθώς και το ποιος θα πληρώσει για την ανακατασκευή.

Οκτώ διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές κι ακόμα δύο καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει ήδη ξεκινήσει.

