Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός ξέχασε το όπλο του σε ζαχαροπλαστείο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήρε τη τσάντα με τα γλυκά αλλά άφησε το τσαντάκι με το υπηρεσιακό του όπλο, τις σφαίρες και τα προσωπικά του αντικείμενα.

(φωτό αρχείου)

Το τσαντάκι με το όπλο του ξέχασε ένας αστυνομικός σε γνωστό ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης!

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο αστυνομικός πήρε τη σακούλα με τα γλυκά που αγόρασε, αλλά ξέχασε στον πάγκο του ταμείου το τσαντάκι με το υπηρεσιακό του όπλο, τις σφαίρες και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Το τσαντάκι εντόπισε υπάλληλος ου ζαχαροπλαστείου, ενώ στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ενημέρωσε την Αστυνομία, άνδρας της οποίας το παρέλαβε.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίσθηκε δικογραφία, ενώ ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερος.

Πετράλωνα: στον εισαγγελέα ο 35χρονος για τον βιασμό της καθαρίστριας

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος οικογένειας Καρολάιν: θα ζητήσουμε εξολοκλήρου την επιμέλεια του παιδιού