Euro 2020: ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική

Με τα παιχνίδια για τον 5ο και 6ο Όμιλο, θα ολοκληρωθεί το παζλ για τα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στη φάση των «16»

Του Μανώλη Μάνη

Ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων για το Euro 2020, με σημαντικές αναμετρήσεις και το παιχνίδια ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Γαλλία να κλέβει την παράσταση.

ΣΟΥΗΔΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ (19.00)

Ο 5ος όμιλος είναι ο όμιλος των… κομπιούτερ! Η Σουηδία είναι η μοναδική που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση τουλάχιστον σαν μία από τις καλύτερες τρίτες, αλλά παίζει απέναντι στην Πολωνία για την πρωτιά. Από την άλλη η παρέα του Λεβαντόφσκι παίζει και αυτή μόνο για τη νίκη που της δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ (19.00)

Ακόμα ένας τελικός διεξάγεται στην Σεβίλλη. Η Ισπανία μόνο με νίκη προκρίνεται στην επόμενη φάση χωρίς να έχει το… αυτί της στο άλλο ματς. Προκρίνεται και με ισοπαλία, αρκεί η Σουηδία να νικήσει την Πολωνία. Οι Ίβηρες έχουν έρθει σε δύσκολη θέση μετά τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγωνιστικών και δεν θέλουν να πουν πρόωρο «αντίο» στην διοργάνωση μπροστά μάλιστα στο κοινό τους. Οι Σλοβάκοι βολεύονται και με την ισοπαλία λογικά, αλλά θέλουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ (22.00)

Οι Γερμανοί με εντυπωσιακό τρόπο και νίκη απέναντι στην Πορτογαλία έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους αναφορικά με την πρόκριση. Έχουν μάλιστα, θεωρητικά, το πιο εύκολο παιχνίδι του ομίλου κόντρα στην Ουγγαρία. Οι Μαγυάροι έκαναν την έκπληξη κόντρα στην Γαλλία και έμειναν ζωντανοί. Ωστόσο για πρώτη φορά στον όμιλο θα παίξουν εκτός έδρας και θα πρέπει να νικήσουν την Γερμανία στο Μόναχο για να προκριθούν.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ (22.00)

Η μάχη δύο «πληγωμένων» θηρίων. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης απέναντι στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Η Πορτογαλία ακόμα και με ισοπαλία θα είναι στην επόμενη φάση. Ωστόσο μετά το βαρύ 4-2 από την Γερμανία, οι παίκτες του Φερνάντο Σάντος θέλουν τη νίκη απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, για να μπουν στη νοκ άουτ φάση με καλή ψυχολογία. Το γόητρο, αλλά και η εικόνα, της Γαλλίας «πληγώθηκαν» μετά την ισοπαλία με την Ουγγαρία. Το πρόβλημα στο τελείωμα ήταν και πάλι εμφανές για τους παίκτες του Ντεσάμπ, κάτι που θα πρέπει να αλλάξει απέναντι στην άμυνα του Σάντος.

