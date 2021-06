Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021 - ΕΠΑΛ: τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία 2

Την ερχόμενη Τρίτη, 29 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, τόσο για τους αποφοίτους των ΓΕΛ, όσο και των ΕΠΑΛ.

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις συνεχίστηκαν σήμερα με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Ηλεκτροτεχνία 2, το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και το Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές.

Αύριο, Πέμπτη, εξετάζονται στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ και στις Ναυτικές Μηχανές.

Οι υποψήφιοι, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, αφού έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ (Self test) και με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr ή χειρόγραφης δήλωσης.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8.00 π.μ..

Τα θέματα στο Ναυτικό Δίκαιο

Τα θέματα στην Ιστορία της Τέχνης

Τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία 2





